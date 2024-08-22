Какой загадочный объект строит РФ у Крымского моста — ответ ВМС ВС
Категория
Украина
Дата публикации

Какой загадочный объект строит РФ у Крымского моста — ответ ВМС ВС

Крымский мост
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, загадочное сооружение, которое по информации мониторинговых каналов, российские оккупанты обустраивают вблизи Крымского моста, может быть дополнительным, резервным путепроводом.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты строят загадочный объект возле Крымского моста, возможно как резервный путепровод.
  • Ситуация в акваториях Черного и Азовского морей остается напряженной с разведывательной деятельностью и авиационными угрозами.
  • Кинбурнская коса представляет стратегическое значение, контроль над ней позволяет доминировать в регионе и портах Николаевщины.
  • Российские оккупанты увеличивают военное присутствие у Крымского моста, размещая боновые заграждения в регионе.

Что известно о строительстве российскими оккупантами еще одной переправы вблизи Крымского моста

На самом деле немножко вызывает удивление вообще сооружение этого объекта. Возможно, они собираются частично продублировать Крымский мост – пока это только предположение, - подчеркнул Плетенчук.

По его словам, загадочное сооружение, которое строят российские оккупанты вблизи Крымского моста, не является фундаментальным, а сам незаконно построенный Крымский мост все время находится под угрозой ударов.

При этом следует учесть приближение сезона штормов, определенные погодные условия в Керченском проливе, которые начинаются обычно с середины осени.

РФ ведет загадочное строительство рядом с Крымским мостом
Строительство рядом с Крымским мостом

На самом деле вопросов у нас больше ответов о назначении этой очередной незаконной пристройки, - добавляет Плетенчук.

Он объяснил, что россияне не могут полноценно использовать Крымский мост.

В частности, железную дорогу, которая проходит по мосту, они не могут до сих пор использовать после прошлогодних ударов ВСУ по Крымскому мосту.

Если автомобильную часть они меняли после повреждений – это было относительно не сложно, то с железной дорогой ситуация сложнее. А часть безопасности это то, что в случае воздушной тревоги, любых угроз, городов перекрывается. И сам способ контроля и пропуска через мост добавляет достаточно много дискомфорта в отдых нелегальных туристов… В любом случае, постоянно продолжается работа и в какой-то момент этот объект прекратит свое существование, - отмечает представитель ВМС ВСУ.

Плетенчук отметил, что российские оккупанты разместили по меньшей мере 2 боновых заграждения в районе Крымского моста.

Что известно о ситуации в Черном и Азовском морях

Спикер ВМС ВСУ добавил, что ситуация в акватории Черного и Азовского морей остается стабильной.

Боеспособные корабли Черноморского флота находятся в пункте базирования "Новороссийск".

Большая часть Черного моря, освобожденная от россиян, остается серой зоной – несмотря на то, что там отсутствует корабельно-катерная составляющая противника, его авиация там продолжает работать. К примеру, на западном и южном побережье Крыма до сих пор в воздухе доминирует вражеская авиация. Это временное явление, но ситуация тоже стала, - отмечает Плетенчук.

Он уточнил, что северная часть Крыма и в районе южной материковой части полуострова активно действует разведывательная авиация РФ.

Кроме того, представитель ВМС ВСУ рассказал о ситуации на Кинбурнской косе.

Там небольшое количество населенных пунктов, они разбросаны по косе, там несколько локаций "в одну улицу". Конечно, они пытаются использовать всю существующую гражданскую инфраструктуру, - объясняет представитель ВМС ВСУ.

Эта коса – очень важный объект, как для ВСУ, так и для врага. С нее можно контролировать Днепровско-Бугский лиман и выходы из портов Николаевщины. Также враг из косы наносит удары по южной части Николаева и Херсонщине.

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