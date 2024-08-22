По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, загадочное сооружение, которое по информации мониторинговых каналов, российские оккупанты обустраивают вблизи Крымского моста, может быть дополнительным, резервным путепроводом.
Главные тезисы
- Российские оккупанты строят загадочный объект возле Крымского моста, возможно как резервный путепровод.
- Ситуация в акваториях Черного и Азовского морей остается напряженной с разведывательной деятельностью и авиационными угрозами.
- Кинбурнская коса представляет стратегическое значение, контроль над ней позволяет доминировать в регионе и портах Николаевщины.
- Российские оккупанты увеличивают военное присутствие у Крымского моста, размещая боновые заграждения в регионе.
Что известно о строительстве российскими оккупантами еще одной переправы вблизи Крымского моста
По его словам, загадочное сооружение, которое строят российские оккупанты вблизи Крымского моста, не является фундаментальным, а сам незаконно построенный Крымский мост все время находится под угрозой ударов.
При этом следует учесть приближение сезона штормов, определенные погодные условия в Керченском проливе, которые начинаются обычно с середины осени.
Он объяснил, что россияне не могут полноценно использовать Крымский мост.
В частности, железную дорогу, которая проходит по мосту, они не могут до сих пор использовать после прошлогодних ударов ВСУ по Крымскому мосту.
Плетенчук отметил, что российские оккупанты разместили по меньшей мере 2 боновых заграждения в районе Крымского моста.
Что известно о ситуации в Черном и Азовском морях
Спикер ВМС ВСУ добавил, что ситуация в акватории Черного и Азовского морей остается стабильной.
Боеспособные корабли Черноморского флота находятся в пункте базирования "Новороссийск".
Он уточнил, что северная часть Крыма и в районе южной материковой части полуострова активно действует разведывательная авиация РФ.
Кроме того, представитель ВМС ВСУ рассказал о ситуации на Кинбурнской косе.
Эта коса – очень важный объект, как для ВСУ, так и для врага. С нее можно контролировать Днепровско-Бугский лиман и выходы из портов Николаевщины. Также враг из косы наносит удары по южной части Николаева и Херсонщине.
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