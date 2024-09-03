По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, оккупационная армия РФ завозит на территорию оккупированного Крыма огромное количество систем ПВО и одновременно возводит "загадочное сооружение" рядом с незаконно построенным Крымским мостом.
Главные тезисы
- Російська армія зосереджує системи ПВО та будує загадкове сооруження поблизу Кримського мосту, підвищуючи безпеку у регіоні.
- Деятельность російських окупантів у Криму включає в себе будівництво та поставки систем ПВО різного радіусу дії.
- Існує припущення, що нове спорудження може слугувати захистом мосту від штормів, проте його здатність протистояти погодним умовам під питанням.
- Крим став ключовою локацією для російської агресії проти України, роблячи його стратегічно важливим об'єктом для ворога.
- Сезон штормів у Керченській протоці підводить підпитання можливість завершення будівництва нових споруд поблизу мосту у найближчі місяці.
Что известно о деятельности российских окупантов в районе Крымского моста
По его словам, страна-агрессорка превратила оккупированный полуостров в базу для южной группировки своей преступной армии.
Здесь командование российских оккупантов проводит восстановление подразделений, понесших потери в результате развязанной Кремлем преступной войны против Украины.
Кроме этого, на территории оккупированного Крыма проводятся разного рода учебы.
Плетенчук подчеркнул, что в настоящее время Россия перебросила в Крым все имеющиеся в запасе системы ПВО.
С какой целью РФ может строить дополнительное сооружение вблизи Крымского моста
Существует мнение, что, возможно, эти ограждения строят, чтобы защитить мост от штормов.
В то же время, по словам Плетенчука, сезон штормов уже приближается, поэтому вероятность того, что захватчики успеют достроить эти постройки к его началу в этом году, очень низкая.
Так же, по словам спикера, возникает вопрос: выдержит ли эта конструкция погодные условия, которые в следующие полгода — с середины осени — будут иметь место именно в Керченском проливе.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-