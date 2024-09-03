Что происходит в районе Крымского моста ― ответ ВМС ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Что происходит в районе Крымского моста ― ответ ВМС ВСУ

Крымский мост
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, оккупационная армия РФ завозит на территорию оккупированного Крыма огромное количество систем ПВО и одновременно возводит "загадочное сооружение" рядом с незаконно построенным Крымским мостом.

Главные тезисы

  • Російська армія зосереджує системи ПВО та будує загадкове сооруження поблизу Кримського мосту, підвищуючи безпеку у регіоні.
  • Деятельность російських окупантів у Криму включає в себе будівництво та поставки систем ПВО різного радіусу дії.
  • Існує припущення, що нове спорудження може слугувати захистом мосту від штормів, проте його здатність протистояти погодним умовам під питанням.
  • Крим став ключовою локацією для російської агресії проти України, роблячи його стратегічно важливим об'єктом для ворога.
  • Сезон штормів у Керченській протоці підводить підпитання можливість завершення будівництва нових споруд поблизу мосту у найближчі місяці.

Что известно о деятельности российских окупантов в районе Крымского моста

Полуостров нашпигован системами ПВО максимально возможно. Потому что он имеет для окупантов не только прагматический смысл, но и символический. Они сакрализовали как Крымский мост, так и сам Крым. Фактически, российская агрессия в Украине началась с Крыма. И для них это ключевая локация, — объясняет Плетенчук.

По его словам, страна-агрессорка превратила оккупированный полуостров в базу для южной группировки своей преступной армии.

Здесь командование российских оккупантов проводит восстановление подразделений, понесших потери в результате развязанной Кремлем преступной войны против Украины.

Кроме этого, на территории оккупированного Крыма проводятся разного рода учебы.

Плетенчук подчеркнул, что в настоящее время Россия перебросила в Крым все имеющиеся в запасе системы ПВО.

РФ ведет загадочное строительство вблизи Крымского моста
Крымский мост

Сегодня на полуострове россияне используют все имеющиеся в запасе системы ПВО разного радиуса действия. Речь идет и о системах С-300, С-400, а также С-500. Пока нет информации о загадочном сооружении, которое строят россияне у Крымского моста. Это может быть защитное или техническое сооружение, или же переход, — подчеркнул спикер ВМС ВСУ.

С какой целью РФ может строить дополнительное сооружение вблизи Крымского моста

Существует мнение, что, возможно, эти ограждения строят, чтобы защитить мост от штормов.

В то же время, по словам Плетенчука, сезон штормов уже приближается, поэтому вероятность того, что захватчики успеют достроить эти постройки к его началу в этом году, очень низкая.

Так же, по словам спикера, возникает вопрос: выдержит ли эта конструкция погодные условия, которые в следующие полгода — с середины осени — будут иметь место именно в Керченском проливе.

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