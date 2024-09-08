Керченський міст доживає свої дні ― АТЕШ показав красномовні фото

Як повідомляють представники партизанського руху АТЕШ, просто зараз відбувається руйнування конструкцій елементів Кримського мосту.
Головні тези:
- Керченський міст потребує екстреного ремонту, однак окупаційна російська влада з цим не поспішає.
- Кількість комплексів ППО в окупованому Криму стрімко зменшується, міст стає більш уразливим.
- Журналісти припускають, що в 2024 році Україна атакує Кримський міст далекобійними ракетами ATACMS.
Стан Керченського мосту стрімко погіршується
Як вдалося дізнатися партизанам, станом на сьогодні міст потребує екстреного ремонту, оскільки деякі конструкції вже почати обсипатися.
За словами представників АТЕШ, ніхто не приділяє мосту належного догляду.
Окрім того, наголошується, що кількість комплексів ППО в Криму продовжує зменшуватися, а це означає, що Кримський міст стає все більш уразливим.
АТЕШ пообіцяв, що продовжить спостереження за стратегічно важливими об'єктами на півострові та повідомить про важливі дані для планування подальших операцій.
ГУР має намір знищити Кримський міст
За словами шефа української розвідки Кирила Буданова, незаконно побудований Кримський міст залишається однією з головних цілей для України у війні проти РФ.
Він також додав, наразі ворог робить все можливе, щоб захистити міст він нової атаки, однак розвідка та інші українські профільні відомства готують операцію з його знищення.
Згідно з даними іноземних журналістів, Україна може повторно атакувати Кримський міст протягом 2024 року.
Журналісти також припустили, що для знищення мосту Україна може використати далекобійні ракети ATACMS.
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