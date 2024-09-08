Керченський міст доживає свої дні ― АТЕШ показав красномовні фото

Як повідомляють представники партизанського руху АТЕШ, просто зараз відбувається руйнування конструкцій елементів Кримського мосту.

Стан Керченського мосту стрімко погіршується

Як вдалося дізнатися партизанам, станом на сьогодні міст потребує екстреного ремонту, оскільки деякі конструкції вже почати обсипатися.

За словами представників АТЕШ, ніхто не приділяє мосту належного догляду.

Фото: t.me/atesh_ua

Керченський міст доживає свої дні. Агент АТЕШ розвідав Кримський міст, і повідомив, що він потребує екстреного ремонту. Внаслідок отриманих пошкоджень відбувається деградація конструкційних елементів моста, що призводить до обсипання його окремих частин. Ставлення до його стану стає ще більш зневажливим, ніхто не приділяє йому належної уваги, — йдеться в повідомленні партизанів. Поширити

Фото: t.me/atesh_ua

Окрім того, наголошується, що кількість комплексів ППО в Криму продовжує зменшуватися, а це означає, що Кримський міст стає все більш уразливим.

АТЕШ пообіцяв, що продовжить спостереження за стратегічно важливими об'єктами на півострові та повідомить про важливі дані для планування подальших операцій.

Фото: t.me/atesh_ua

ГУР має намір знищити Кримський міст

За словами шефа української розвідки Кирила Буданова, незаконно побудований Кримський міст залишається однією з головних цілей для України у війні проти РФ.

Він також додав, наразі ворог робить все можливе, щоб захистити міст він нової атаки, однак розвідка та інші українські профільні відомства готують операцію з його знищення.

Згідно з даними іноземних журналістів, Україна може повторно атакувати Кримський міст протягом 2024 року.

Метою залишається Кримський міст. Міст посилено охороняють і захищають. Але всі над цим працюють, — підкреслив Буданов. Поширити

Журналісти також припустили, що для знищення мосту Україна може використати далекобійні ракети ATACMS.