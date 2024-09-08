Керченский мост доживает свои дни ― АТЕШ показал красноречивые фото
Категория
Украина
Дата публикации

Керченский мост доживает свои дни ― АТЕШ показал красноречивые фото

Керченский мост
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Как сообщают представители партизанского движения АТЕШ, прямо сейчас происходит разрушение конструкций элементов Крымского моста.

Главные тезисы

  • Керченский мост нуждается в экстренном ремонте, однако оккупационные российские власти с этим не спешат.
  • Количество комплексов ПВО в оккупированном Крыму стремительно уменьшается, мост становится более уязвимым.
  • Журналисты предполагают, что в 2024 году Украина атакует Крымский мост дальнобойными ракетами ATACMS.

Состояние Керченского моста стремительно ухудшается

Как удалось узнать партизанам, мост нуждается в экстренном ремонте, поскольку некоторые конструкции уже начать осыпаться.

По словам представителей АТЕШ, никто за этим не следит.

Фото: t.me/atesh_ru

Керченский мост доживает свои дни. Агент "АТЕШ" разведал Крымский мост, и сообщил что он нуждается в экстренном ремонте. В результате полученных повреждений происходит деградация конструкционных элементов моста, что приводит к осыпанию его отдельных частей. Отношение к его состоянию становится все более пренебрежительным, уже никто не уделяет ему должного внимания.

Фото: t.me/atesh_ru

Кроме того, сообщается, что количество комплексов ПВО в Крыму продолжает уменьшаться, а это значит, что Крымский мост становится все более уязвимым.

АТЕШ пообещал, что продолжит наблюдение за стратегически важными объектами на полуострове и сообщит важные данные по планированию дальнейших операций.

Фото: t.me/atesh_ru

ГУР намерено уничтожить Крымский мост

По словам шефа украинской разведки Кирилла Буданова, незаконно построенный Крымский мост остается одной из главных целей для Украины в войне против РФ.

Он также добавил, что враг делает все возможное, чтобы защитить мост от новой атаки, однако разведка и другие украинские профильные ведомства готовят операцию по его уничтожению.

Согласно данным иностранных журналистов, Украина может повторно атаковать Крымский мост в течение 2024 года.

Целью остается Крымский мост. Мост усиленно охраняют. Но все над этим работают, — подчеркнул Буданов.

Журналисты также предположили, что для уничтожения моста Украина может использовать дальнобойные ракеты ATACMS.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удастся ли армии РФ защитить Крымский мост — ответ ГУР
Крымский мост
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Почему ВСУ не спешат уничтожать Крымский мост — объяснение военного эксперта
Почему ВСУ не спешат уничтожать Крымский мост — объяснение военного эксперта
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ вывозит ворованные полезные ископаемые из Украины через Крымский мост — британская разведка
Минобороны Британии
РФ вывозит ворованные полезные ископаемые из Украины через Крымский мост — британская разведка

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?