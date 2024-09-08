Керченский мост доживает свои дни ― АТЕШ показал красноречивые фото

Состояние Керченского моста стремительно ухудшается

Как удалось узнать партизанам, мост нуждается в экстренном ремонте, поскольку некоторые конструкции уже начать осыпаться.

По словам представителей АТЕШ, никто за этим не следит.

Фото: t.me/atesh_ru

Керченский мост доживает свои дни. Агент "АТЕШ" разведал Крымский мост, и сообщил что он нуждается в экстренном ремонте. В результате полученных повреждений происходит деградация конструкционных элементов моста, что приводит к осыпанию его отдельных частей. Отношение к его состоянию становится все более пренебрежительным, уже никто не уделяет ему должного внимания. Поделиться

Фото: t.me/atesh_ru

Кроме того, сообщается, что количество комплексов ПВО в Крыму продолжает уменьшаться, а это значит, что Крымский мост становится все более уязвимым.

АТЕШ пообещал, что продолжит наблюдение за стратегически важными объектами на полуострове и сообщит важные данные по планированию дальнейших операций.

Фото: t.me/atesh_ru

ГУР намерено уничтожить Крымский мост

По словам шефа украинской разведки Кирилла Буданова, незаконно построенный Крымский мост остается одной из главных целей для Украины в войне против РФ.

Он также добавил, что враг делает все возможное, чтобы защитить мост от новой атаки, однако разведка и другие украинские профильные ведомства готовят операцию по его уничтожению.

Согласно данным иностранных журналистов, Украина может повторно атаковать Крымский мост в течение 2024 года.

Целью остается Крымский мост. Мост усиленно охраняют. Но все над этим работают, — подчеркнул Буданов. Поделиться

Журналисты также предположили, что для уничтожения моста Украина может использовать дальнобойные ракеты ATACMS.