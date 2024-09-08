Керченский мост доживает свои дни ― АТЕШ показал красноречивые фото

Как сообщают представители партизанского движения АТЕШ, прямо сейчас происходит разрушение конструкций элементов Крымского моста.
Главные тезисы
- Керченский мост нуждается в экстренном ремонте, однако оккупационные российские власти с этим не спешат.
- Количество комплексов ПВО в оккупированном Крыму стремительно уменьшается, мост становится более уязвимым.
- Журналисты предполагают, что в 2024 году Украина атакует Крымский мост дальнобойными ракетами ATACMS.
Состояние Керченского моста стремительно ухудшается
Как удалось узнать партизанам, мост нуждается в экстренном ремонте, поскольку некоторые конструкции уже начать осыпаться.
По словам представителей АТЕШ, никто за этим не следит.
Кроме того, сообщается, что количество комплексов ПВО в Крыму продолжает уменьшаться, а это значит, что Крымский мост становится все более уязвимым.
АТЕШ пообещал, что продолжит наблюдение за стратегически важными объектами на полуострове и сообщит важные данные по планированию дальнейших операций.
ГУР намерено уничтожить Крымский мост
По словам шефа украинской разведки Кирилла Буданова, незаконно построенный Крымский мост остается одной из главных целей для Украины в войне против РФ.
Он также добавил, что враг делает все возможное, чтобы защитить мост от новой атаки, однако разведка и другие украинские профильные ведомства готовят операцию по его уничтожению.
Согласно данным иностранных журналистов, Украина может повторно атаковать Крымский мост в течение 2024 года.
Журналисты также предположили, что для уничтожения моста Украина может использовать дальнобойные ракеты ATACMS.
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