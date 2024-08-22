Росіяни оголосили тривогу в Криму і зупинили рух Керченським мостом
Категорія
Події
Дата публікації

Росіяни оголосили тривогу в Криму і зупинили рух Керченським мостом

Вибухи в Криму
Джерело:  online.ua

В окупованому Росією Криму оголосили тривогу через небезпеку ракетних атак і перекрили рух незаконно збудованим Керченським мостом. 

Головні тези:

  • У Криму оголосили тривогу через можливі ракетні атаки, що спричинило перекриття руху по Керченському мосту.
  • На тлі оголошення тривоги в окупованому Криму відбулися потужні вибухи в результаті атаки дронів.
  • У районі Керчі та Феодосії пролунали вибухи, а також були чутні поштовхи та стрілянини.
  • Росія заявляє про успішне відбиття атаки українських дронів, але внаслідок інцидентів постраждали повітряні та морські об'єкти.
  • Ситуація в Криму залишається напруженою через зростаючу загрозу терористичних актів та атак з боку української сторони.

Що відбувається в Криму на тлі оголошення тривоги

За інформацією Telegram-каналу “Кримський вітер”, на території військових частин злочинної армії РФ в окупованому Севастополі пролунали сигнали повітряної тривоги.

Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито, також окупанти зупинили роботу морського громадського транспорту в Севастополі.

"Кримський вітер" із посиланням на джерело в керченському порту повідомляє, що в порту "Кавказ" влучили в пором "Акватрейдер", який був завантажений залізничними цистернами з паливом.

Що відомо про останні інциденти в Криму

Вніч на 16 серпня на території окупованого Росією Криму лунали потужні вибухи через атаку дронів. Відомо про ураження об'єктів злочинної армії РФ. 

За інформацією так званого керівника окупаційної адміністрації Севастополя Михайла Развожаєва, у Севастополі працювала ППО, нібито один дрон було збито над акваторією моря.

Пізніше він повідомив, що ППО окупантів нібито відбили атаку українських дронів на місто, збивши 3 безпілотники.

Після цього РосЗМІ повідомили про тимчасове припинення руху по незаконно збудованому Кримському мосту.

Telegram-канал “Кримський вітер” також повідомив про вибухи в районі Керчі.

Підписники каналу повідомили, що сирени спрацювали у Феодосії, а у морі було чутно потужні вибухи.

Вже рано вранці Telegram-канал повідомив, що у районі Кам'янки під Сімферополем після вибуху "щось горить, над Чорноморським патрулюють вертольоти і було чути стрілянину.

О 4:31 ранку пролунав вибух у Чорноморському, в районі бухти Вузької.

Повторний вибух пролунав у Черноморському о 4.59. Було чутно стрілянину.

За інформацією речника Одеської ОВА Сергія Братчука, за попередньою інформацією, внаслідок атаки дронів по Криму уражені поромна переправа у порту Керчі, катер у Чорноморському.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
США можуть передати Україні ракети для знищення Кримського мосту. Що про них відомо
Крилата ракета JASSM
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Який загадковий об'єкт будує РФ поблизу Кримського мосту — відповідь ВМС ЗС
Кримський міст
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ знайшов спецтехніку для радіаційного захисту на військовій базі РФ у Криму
База РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?