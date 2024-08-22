В окупованому Росією Криму оголосили тривогу через небезпеку ракетних атак і перекрили рух незаконно збудованим Керченським мостом.

Що відбувається в Криму на тлі оголошення тривоги

За інформацією Telegram-каналу “Кримський вітер”, на території військових частин злочинної армії РФ в окупованому Севастополі пролунали сигнали повітряної тривоги.

Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито, також окупанти зупинили роботу морського громадського транспорту в Севастополі.

"Кримський вітер" із посиланням на джерело в керченському порту повідомляє, що в порту "Кавказ" влучили в пором "Акватрейдер", який був завантажений залізничними цистернами з паливом.

Що відомо про останні інциденти в Криму

Вніч на 16 серпня на території окупованого Росією Криму лунали потужні вибухи через атаку дронів. Відомо про ураження об'єктів злочинної армії РФ.

За інформацією так званого керівника окупаційної адміністрації Севастополя Михайла Развожаєва, у Севастополі працювала ППО, нібито один дрон було збито над акваторією моря.

Пізніше він повідомив, що ППО окупантів нібито відбили атаку українських дронів на місто, збивши 3 безпілотники.

Після цього РосЗМІ повідомили про тимчасове припинення руху по незаконно збудованому Кримському мосту.

Telegram-канал “Кримський вітер” також повідомив про вибухи в районі Керчі.

Підписники каналу повідомили, що сирени спрацювали у Феодосії, а у морі було чутно потужні вибухи.

Вже рано вранці Telegram-канал повідомив, що у районі Кам'янки під Сімферополем після вибуху "щось горить, над Чорноморським патрулюють вертольоти і було чути стрілянину.

О 4:31 ранку пролунав вибух у Чорноморському, в районі бухти Вузької.

Повторний вибух пролунав у Черноморському о 4.59. Було чутно стрілянину.

За інформацією речника Одеської ОВА Сергія Братчука, за попередньою інформацією, внаслідок атаки дронів по Криму уражені поромна переправа у порту Керчі, катер у Чорноморському.