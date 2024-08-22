Россияне объявили тревогу в Крыму и остановили движение по Керченскому мосту
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Россияне объявили тревогу в Крыму и остановили движение по Керченскому мосту

Взрывы в Крыму
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Источник:  online.ua

В оккупированном Россией Крыме объявили тревогу из-за опасности ракетных атак и перекрыли движение незаконно построенным Керченским мостом.

Главные тезисы

  • В оккупированном Крыму объявлена тревога из-за опасности ракетных атак, что привело к остановке движения по Керченскому мосту.
  • Произошли мощные взрывы и инциденты с дронами, повлекшие за собой повреждения военных и морских объектов в регионе.
  • Оккупанты заявляют об успешном отражении атак украинских дронов, но ситуация остается напряженной и требует внимания согласованных мер безопасности.

Что происходит в Крыму на фоне объявления тревоги

По информации Telegram-канала "Крымский ветер", на территории воинских частей преступной армии РФ в оккупированном Севастополе раздались сигналы воздушной тревоги.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, также оккупанты остановили работу морского общественного транспорта в Севастополе.

"Крымский ветер" со ссылкой на источник в керченском порту сообщает, что в порту "Кавказ" попали в паром "Акватрейдер", загруженный железнодорожными цистернами с топливом.

Что известно о последних инцидентах в Крыму

В ночь на 16 августа на территории оккупированного Россией Крыма раздавались мощные взрывы из-за атаки дронов. Известно о поражении объектов преступной армии РФ. 

По информации так называемого руководителя оккупационной администрации Севастополя Михаила Развожаева, в Севастополе работала ПВО, якобы один дрон был сбит над акваторией моря.

Позже он сообщил, что ПВО окупантов якобы отбили атаку украинских дронов на город, сбив 3 беспилотника.

После этого РосСМИ сообщили о временном прекращении движения по незаконно построенному Крымскому мосту.

Telegram-канал "Крымский ветер" также сообщил о взрывах в районе Керчи.

Подписчики канала сообщили, что сирены сработали в Феодосии, а в море были слышны мощные взрывы.

Уже ранним утром Telegram-канал сообщил, что в районе Каменки под Симферополем после взрыва "что-то горит, над Черноморским патрулируют вертолеты и была слышна стрельба.

В 4:31 утра прогремел взрыв в Черноморском, в районе бухты Узской.

Повторный взрыв прогремел в Черноморском в 4.59. Была слышна стрельба.

По информации спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, по предварительной информации, в результате атаки дронов по Крыму поражены паромная переправа в порту Керчи, катер в Черноморском.

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