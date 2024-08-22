АТЕШ нашел спецтехнику для радиационной защиты на военной базе РФ в Крыму
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ нашел спецтехнику для радиационной защиты на военной базе РФ в Крыму

Военная база
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Источник:  АТЕШ

Партизаны крымскотатарского движения АТЕШ разведали местонахождение 15-й бригады РХБЗ Черноморского флота России во временно оккупированном Крыму.

Главные тезисы

  • АТЕШ обнаружил спецтехнику для радиационной защиты на военной базе в Крыму.
  • Партизаны пробрались на военную базу РФ для разведки.
  • Информация о технике для радиационной и химической защиты на российской военной базе в Крыму уже передана украинским военным

АТЕШ провел разведку 15 бригады РХБЗ Черноморского флота

Агент АТЕШ разведал бригаду РХБЗ, играющую важную роль в обеспечении безопасности и готовности Черноморского флота.

На территории была обнаружена важная специализированная техника, предназначенная для радиационной и химической защиты. Также были зафиксированы места ее стоянки и хранения.

Детальная информация уже передана Силам обороны Украины для дальнейших действий.

Россияне превратили пляжи в Евпатории в доты

По данным партизан движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ, "огневые точки" россиян расположены на протяжении всей набережной временно оккупированной Евпатории в Крыму с интервалом в 25-30 метров.

"Огневые точки" россиян расположены по всей набережной с интервалом в 25-30 метров. Также там устанавливаются камеры слежения. Кроме того, сообщается, что там планируется закрыть доступ к пляжам для отдыхающих.

Глядя на гнилые доски и порванные мешки с песком, становится очевидно, что с таким "укрепрайоном" долго повоевать не получится. Каждая новая точка выглядит еще более печально, чем предыдущая.

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