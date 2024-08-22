АТЕШ нашел спецтехнику для радиационной защиты на военной базе РФ в Крыму

АТЕШ провел разведку 15 бригады РХБЗ Черноморского флота

Агент АТЕШ разведал бригаду РХБЗ, играющую важную роль в обеспечении безопасности и готовности Черноморского флота.

На территории была обнаружена важная специализированная техника, предназначенная для радиационной и химической защиты. Также были зафиксированы места ее стоянки и хранения. Поделиться

Детальная информация уже передана Силам обороны Украины для дальнейших действий.

Россияне превратили пляжи в Евпатории в доты

По данным партизан движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ, "огневые точки" россиян расположены на протяжении всей набережной временно оккупированной Евпатории в Крыму с интервалом в 25-30 метров.

"Огневые точки" россиян расположены по всей набережной с интервалом в 25-30 метров. Также там устанавливаются камеры слежения. Кроме того, сообщается, что там планируется закрыть доступ к пляжам для отдыхающих.