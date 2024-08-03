АТЕШ нашел пункт управления ФСБ в ялтинском санатории

Как обнаружили участники движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ, российские войска обустроили пункт управления ФСБ на территории санатория в Ялте.

Российские оккупанты прячут пункт управления ФСБ в санатории Ялты

Агенты АТЕШ продолжают отслеживать действия окупантов на оккупированном полуострове.

Стало известно, что россияне обустроили пункт управления ФСБ в санатории "Черноморье" в Ялте. На территории было зафиксировано около 50 человек и около 15 машин сотрудников ФСБ. Поделиться

Санаторий в Ялте с пунктом управления ФСБ

По имеющейся информации именно туда прибыла комиссия из Москвы, занимающаяся поиском партизанских движений на полуострове.

Как россияне пытаются защитить Керченский мост

В настоящее время в направлении Керченского моста массово направлены военно-технические средства, а ее конструкцию пытаются загородить специальным сооружением.

Как отмечается, в Керчи строят укрепления у моста через пролив. Мониторинговая группа отмечает, что сегодня появилось фото этого строительства.

Строят капитально, забивают в дно сваи. Место постройки показано красной линией на карте.

Как констатируют партизаны, на сегодняшний день оккупанты активно опрокидывают уцелевшие установки ПВО, авиацию, РЛС и все военные объекты из западной части Крыма.

Нефтехранилища уже пустеют, а получить топливо даже местному населению фактически невозможно. Склады БК перемещаются к востоку и размещаются вблизи Керченского моста. Поделиться

В то же время движение сопротивления отмечает, что захватчикам удается прикрывать только один район полуострова из-за катастрофической нехватки систем ПВО.