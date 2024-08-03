АТЕШ нашел пункт управления ФСБ в ялтинском санатории

Как обнаружили участники движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ, российские войска обустроили пункт управления ФСБ на территории санатория в Ялте.
Главные тезисы
- Участники движения крымскотатарского сопротивления раскрыли обустройство пункта управления ФСБ в санатории Ялты.
- Российские войска строят укрепления у Керченского моста, пытаясь защитить его от партизан и сопротивления.
- Движение сопротивления отмечает нехватку систем ПВО у захватчиков, что позволяет прикрывать лишь отдельные районы полуострова.
Российские оккупанты прячут пункт управления ФСБ в санатории Ялты
Агенты АТЕШ продолжают отслеживать действия окупантов на оккупированном полуострове.
По имеющейся информации именно туда прибыла комиссия из Москвы, занимающаяся поиском партизанских движений на полуострове.
Как россияне пытаются защитить Керченский мост
В настоящее время в направлении Керченского моста массово направлены военно-технические средства, а ее конструкцию пытаются загородить специальным сооружением.
Как отмечается, в Керчи строят укрепления у моста через пролив. Мониторинговая группа отмечает, что сегодня появилось фото этого строительства.
Строят капитально, забивают в дно сваи. Место постройки показано красной линией на карте.
Как констатируют партизаны, на сегодняшний день оккупанты активно опрокидывают уцелевшие установки ПВО, авиацию, РЛС и все военные объекты из западной части Крыма.
В то же время движение сопротивления отмечает, что захватчикам удается прикрывать только один район полуострова из-за катастрофической нехватки систем ПВО.
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