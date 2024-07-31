Производит двигатели. АТЕШ нашел еще один военный завод в России

Агенты движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ пробрались на завод Ростеха в Ярославской области, где производят двигатели для военной техники РФ.
Главные тезисы
- Действия партизан подтверждают готовность движения АТЕШ к противодействию оккупантам в военной сфере, обнаруживая стратегически важные объекты и их слабые места.
- Разведанные уязвимости на заводе могут привести к критическому влиянию на производство и обслуживание десятков тысяч двигателей для военной авиации оккупантов.
- Партизаны АТЕШ активно ищут стратегические объекты и информацию об их уязвимостях, готовясь к действиям по сокращению производства техники для оккупантов.
АТЕШ разведал военный завод РФ
Партизаны располагают информацией об уязвимых точках на складах с горючими жидкостями. Завод работает ежедневно и только полный вывод из строя стратегического критического объекта инфраструктуры позволит критически повлиять и существенно сократить обслуживание и производство нескольких десятков тысяч двигателей для военной авиации оккупантов!
Координаты: 58.053153, 38.805867, 58.052054, 38.809952, 58.052474, 38.811805, 58.047532, 38.803930,880.
Партизаны АТЕШ обнаружили слабые места у стратегически важного завода РФ
Крымские партизаны провели разведку российского завода "СИБМАШ", расположенного в Тюмени. Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ.
Завод обеспечивает производство, ремонт и обновление ключевых компонентов военной техники РФ.
Агент изучил стратегически важный завод и его слабые места, говорится в сообщении.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-