Производит двигатели. АТЕШ нашел еще один военный завод в России

Агенты движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ пробрались на завод Ростеха в Ярославской области, где производят двигатели для военной техники РФ.

АТЕШ разведал военный завод РФ

Речь идет об объединенной двигателестроительной корпорации Сатурн, где проводятся разработка, производство и сервисное обслуживание двигателей для боевой и гражданской авиации, космических программ, военно-морского и гражданского флота, топливно-энергетического комплекса России. Поделиться

Партизаны располагают информацией об уязвимых точках на складах с горючими жидкостями. Завод работает ежедневно и только полный вывод из строя стратегического критического объекта инфраструктуры позволит критически повлиять и существенно сократить обслуживание и производство нескольких десятков тысяч двигателей для военной авиации оккупантов!

Координаты: 58.053153, 38.805867, 58.052054, 38.809952, 58.052474, 38.811805, 58.047532, 38.803930,880.

Партизаны АТЕШ обнаружили слабые места у стратегически важного завода РФ

Крымские партизаны провели разведку российского завода "СИБМАШ", расположенного в Тюмени. Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ.

Завод обеспечивает производство, ремонт и обновление ключевых компонентов военной техники РФ.

Агент изучил стратегически важный завод и его слабые места, говорится в сообщении.