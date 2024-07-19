АТЕШ нашел базу российских спецназовцев в оккупированной Горловке

Участники движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ отследили местонахождение подразделения спецназовцев РФ в Горловке.
Главные тезисы
- АТЕШ отследил местонахождение подразделения спецназовцев РФ в Горловке и передал детальные координаты ВСУ.
- Разведанные данные включают планы перемещения военнослужащих и грузовиков, способы конспирации и ночные операции по переброске личного состава.
- Действия АТЕШ по обнаружению и передаче информации объектов ВС РФ свидетельствуют о важности разведывательной работы в условиях войны.
АТЕШ разведал местонахождение отряда спецназначения «Арбат» в Горловке
Через несколько дней слежки АТЕШ узнал, что по сигналу тревоги весь личный состав покидает расположение и пешком или на личном транспорте идет подальше от военного объекта.
Перемещение грузовиков происходит только в ночное время с целью не попадать на местные глаза.
Информация уже передана в нужные руки! А мы будем и дальше следить за отрядом специального назначения "Арбат" в Горловке!
АТЕШ следит за подразделениями армии РФ, которые готовятся на войну против Украины
Координаты: 45.032743, 41.963493.
Именно здесь собирают военнослужащих для дальнейшей отправки на преступную войну против Украины.
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