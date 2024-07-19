АТЕШ нашел базу российских спецназовцев в оккупированной Горловке

Наши агенты смогли близко подобраться к одному из боевых подразделений на временно оккупированной территории Донецкой области. Во время наблюдения мы установили, что личный транспорт окупантов паркуется вокруг территории, дежурство на КПП происходит в гражданской одежде по три человека для конспирации. Допуск автомобильной техники на территории разрешен только командному составу отряда и на военных номерах.