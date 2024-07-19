АТЕШ нашел базу российских спецназовцев в оккупированной Горловке
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ нашел базу российских спецназовцев в оккупированной Горловке

Горловка
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Источник:  АТЕШ

Участники движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ отследили местонахождение подразделения спецназовцев РФ в Горловке.

Главные тезисы

  • АТЕШ отследил местонахождение подразделения спецназовцев РФ в Горловке и передал детальные координаты ВСУ.
  • Разведанные данные включают планы перемещения военнослужащих и грузовиков, способы конспирации и ночные операции по переброске личного состава.
  • Действия АТЕШ по обнаружению и передаче информации объектов ВС РФ свидетельствуют о важности разведывательной работы в условиях войны.

АТЕШ разведал местонахождение отряда спецназначения «Арбат» в Горловке

Наши агенты смогли близко подобраться к одному из боевых подразделений на временно оккупированной территории Донецкой области. Во время наблюдения мы установили, что личный транспорт окупантов паркуется вокруг территории, дежурство на КПП происходит в гражданской одежде по три человека для конспирации. Допуск автомобильной техники на территории разрешен только командному составу отряда и на военных номерах.

База российских спецназовцев в Горловке

Через несколько дней слежки АТЕШ узнал, что по сигналу тревоги весь личный состав покидает расположение и пешком или на личном транспорте идет подальше от военного объекта.

Перемещение грузовиков происходит только в ночное время с целью не попадать на местные глаза.

Информация уже передана в нужные руки! А мы будем и дальше следить за отрядом специального назначения "Арбат" в Горловке!

АТЕШ следит за подразделениями армии РФ, которые готовятся на войну против Украины

Агент АТЕШ, имеющий доступ к ВЧ 63143, где находится автомобильный батальон, собрал всю необходимую информацию об этом объекте.

Координаты: 45.032743, 41.963493.

Именно здесь собирают военнослужащих для дальнейшей отправки на преступную войну против Украины.

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