АТЕШ знайшов базу російських спецпризначенців в окупованій Горлівці

Наші агенти змогли близько підібратися до одного з бойових підрозділів на тимчасово окупованій території Донецької області. Під час спостереження ми встановили, що особистий транспорт окупантів паркується навколо території, чергування на КПП відбувається у цивільному одязі по три особи для конспірації. Допуск автомобільної техніки на території дозволено лише командному складу загону та на військових номерах.