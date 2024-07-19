АТЕШ знайшов базу російських спецпризначенців в окупованій Горлівці
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ знайшов базу російських спецпризначенців в окупованій Горлівці

Горлівка
Джерело:  АТЕШ

Учасники руху кримськотатарського опору АТЕШ відстежили місцезнаходження підрозділу спецпризначенців РФ у Горлівці.

Головні тези:

  • АТЕШ виявив базу російських спецпризначенців у Горлівці.
  • Партизани розкрили плани переміщення військовослужбовців і вантажних автомобілів на базі спецпризначенців у Горлівці.
  • Інформація про базу російських спецпризначенців вже у руках відповідних служб ЗСУ, докладні координати також передані.

АТЕШ розвідав місцезнаходження загону спецпризначення «Арбат» у Горлівці

Наші агенти змогли близько підібратися до одного з бойових підрозділів на тимчасово окупованій території Донецької області. Під час спостереження ми встановили, що особистий транспорт окупантів паркується навколо території, чергування на КПП відбувається у цивільному одязі по три особи для конспірації. Допуск автомобільної техніки на території дозволено лише командному складу загону та на військових номерах.

База російських спецпризначенців в Горлівці

За кілька днів стеження АТЕШ дізнався, що за сигналом тривоги весь особовий склад залишає розташування і пішки або на особистому транспорті йде подалі від військового об'єкта.

Переміщення вантажних автомобілів відбувається тільки в нічний час з метою не потрапляти на місцеві очі.

Інформація вже передана у потрібні руки! А ми й надалі стежитимемо за загоном спеціального призначення “Арбат” у Горлівці!

АТЕШ слідкує за підрозділами армії РФ, які готуються на війну проти України

Агент АТЕШ, який має доступ до ВЧ 63143, де розміщений автомобільний батальйон, зібрав всю необхідну інформацію про цей об'єкт.

Координати: 45.032743, 41.963493.

Саме тут збирають військовослужбовців для подальшого відправлення на злочинну війну проти України.

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