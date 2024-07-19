АТЕШ знайшов базу російських спецпризначенців в окупованій Горлівці

Учасники руху кримськотатарського опору АТЕШ відстежили місцезнаходження підрозділу спецпризначенців РФ у Горлівці.
Головні тези:
- АТЕШ виявив базу російських спецпризначенців у Горлівці.
- Партизани розкрили плани переміщення військовослужбовців і вантажних автомобілів на базі спецпризначенців у Горлівці.
- Інформація про базу російських спецпризначенців вже у руках відповідних служб ЗСУ, докладні координати також передані.
АТЕШ розвідав місцезнаходження загону спецпризначення «Арбат» у Горлівці
За кілька днів стеження АТЕШ дізнався, що за сигналом тривоги весь особовий склад залишає розташування і пішки або на особистому транспорті йде подалі від військового об'єкта.
Переміщення вантажних автомобілів відбувається тільки в нічний час з метою не потрапляти на місцеві очі.
Інформація вже передана у потрібні руки! А ми й надалі стежитимемо за загоном спеціального призначення “Арбат” у Горлівці!
АТЕШ слідкує за підрозділами армії РФ, які готуються на війну проти України
Координати: 45.032743, 41.963493.
Саме тут збирають військовослужбовців для подальшого відправлення на злочинну війну проти України.
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