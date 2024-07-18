АТЕШ слідкує за батальйоном армії РФ у Ставрополі — фото

АТЕШ слідкує за підрозділами армії РФ, які готуються на війну проти України

Агент АТЕШ, який має доступ до ВЧ 63143, де розміщений автомобільний батальйон, зібрав всю необхідну інформацію про цей об'єкт.

Координати: 45.032743, 41.963493.

Саме тут збирають військовослужбовців для подальшого відправлення на злочинну війну проти України. Поширити

Інформація про те, де базуються офіцери, де вони ховаються, де розміщують строковиків та контрактників, де знаходяться склади, провізія та ПММ — була детально проаналізована та розподілена між друзями АТЕШ.

На території, де здійснюють заправку техніки, ми залишили кілька сюрпризів! Тому доки не полетіли «подарунки» з повітря, радимо дивитися під ноги.

АТЕШ знайшов нові російські оборонні споруди у Євпаторії

Агенти АТЕШ повідомляють про велику кількість вогневих точок уздовж усієї берегової лінії, безпосередньо на міських пляжах в Євпаторії.

Як зазначають партизани, окупантам плювати на те, що вони постійно наражають на небезпеку цивільне населення, розміщуючи військову техніку та оборонні споруди в місцях відпочинку, поряд з цивільними об'єктами, а також серед будинків місцевих жителів.

Зважаючи на те, як виглядають ці фортифікаційні споруди, оборонятися на початку десантної операції ЗСУ, окупанти зможуть не більше 5 хвилин.