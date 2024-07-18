АТЕШ следит за батальоном армии РФ в Ставрополе — фото

АТЕШ следит за готовящимися на войну против Украины подразделениями армии РФ

Агент АТЕШ, имеющий доступ к ВЧ 63143, где находится автомобильный батальон, собрал всю необходимую информацию об этом объекте.

Координаты: 45.032743, 41.963493.

Именно здесь собирают военнослужащих для дальнейшей отправки на преступную войну против Украины. Поделиться

Информация о том, где базируются офицеры, где они прячутся, где размещают срочников и контрактников, где находятся склады, провизия и ГСМ, была детально проанализирована и распределена между друзьями АТЕШ.

На территории, где производят заправку техники, мы оставили несколько сюрпризов! Поэтому пока не улетели «подарки» с воздуха, советуем смотреть под ноги.

АТЕШ нашел новые российские оборонные сооружения в Евпатории

Агенты АТЕШ сообщают о большом количестве огневых точек вдоль всей береговой линии непосредственно на городских пляжах в Евпатории.

Как отмечают партизаны, оккупантам плевать на то, что они постоянно подвергают опасности гражданское население, размещая военную технику и оборонные сооружения в местах отдыха, рядом с гражданскими объектами, а также среди домов местных жителей.

Учитывая, как выглядят эти фортификационные сооружения, обороняться в начале десантной операции ВСУ, оккупанты смогут не больше 5 минут.