АТЕШ следит за батальоном армии РФ в Ставрополе — фото
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ следит за батальоном армии РФ в Ставрополе — фото

Ставрополь
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Участники крымскотатарского движения сопротивления АТЕШ разведали местонахождение автомобильного батальона российских оккупантов в Ставрополе.

Главные тезисы

  • Крымскотатарское движение сопротивления АТЕШ активно следит за подразделениями армии РФ в Ставрополе и собирает ценную информацию.
  • Подробный анализ данных, предоставленных АТЕШ, помогает украинским военным подготовиться к возможным ситуациям на военном фронте.
  • Координаты и детальные отчеты движения АТЕШ помогают выявлять потенциальные угрозы со стороны российских оккупантов.
  • Сюрпризы, оставленные на территориях, усложняют действия российских военных и помогают защищать интересы Украины.

АТЕШ следит за готовящимися на войну против Украины подразделениями армии РФ

Агент АТЕШ, имеющий доступ к ВЧ 63143, где находится автомобильный батальон, собрал всю необходимую информацию об этом объекте.

Координаты: 45.032743, 41.963493.

Именно здесь собирают военнослужащих для дальнейшей отправки на преступную войну против Украины.

Информация о том, где базируются офицеры, где они прячутся, где размещают срочников и контрактников, где находятся склады, провизия и ГСМ, была детально проанализирована и распределена между друзьями АТЕШ.

На территории, где производят заправку техники, мы оставили несколько сюрпризов! Поэтому пока не улетели «подарки» с воздуха, советуем смотреть под ноги.

АТЕШ нашел новые российские оборонные сооружения в Евпатории

Агенты АТЕШ сообщают о большом количестве огневых точек вдоль всей береговой линии непосредственно на городских пляжах в Евпатории.

Как отмечают партизаны, оккупантам плевать на то, что они постоянно подвергают опасности гражданское население, размещая военную технику и оборонные сооружения в местах отдыха, рядом с гражданскими объектами, а также среди домов местных жителей.

Учитывая, как выглядят эти фортификационные сооружения, обороняться в начале десантной операции ВСУ, оккупанты смогут не больше 5 минут.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ узнал о перемещении бригады армии РФ на Харьковщину
Оккупанты
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ обнаружил в Севастополе секретный центр подготовки солдат РФ — фото
АТЕШ обнаружил в Севастополе секретный центр подготовки солдат РФ — фото
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ отследил новые оборонительные сооружения РФ на пляжах Евпатории — видео
Евпатория

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?