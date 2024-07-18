АТЕШ следит за батальоном армии РФ в Ставрополе — фото

Участники крымскотатарского движения сопротивления АТЕШ разведали местонахождение автомобильного батальона российских оккупантов в Ставрополе.
Главные тезисы
- Крымскотатарское движение сопротивления АТЕШ активно следит за подразделениями армии РФ в Ставрополе и собирает ценную информацию.
- Подробный анализ данных, предоставленных АТЕШ, помогает украинским военным подготовиться к возможным ситуациям на военном фронте.
- Координаты и детальные отчеты движения АТЕШ помогают выявлять потенциальные угрозы со стороны российских оккупантов.
- Сюрпризы, оставленные на территориях, усложняют действия российских военных и помогают защищать интересы Украины.
АТЕШ следит за готовящимися на войну против Украины подразделениями армии РФ
Агент АТЕШ, имеющий доступ к ВЧ 63143, где находится автомобильный батальон, собрал всю необходимую информацию об этом объекте.
Координаты: 45.032743, 41.963493.
Информация о том, где базируются офицеры, где они прячутся, где размещают срочников и контрактников, где находятся склады, провизия и ГСМ, была детально проанализирована и распределена между друзьями АТЕШ.
На территории, где производят заправку техники, мы оставили несколько сюрпризов! Поэтому пока не улетели «подарки» с воздуха, советуем смотреть под ноги.
АТЕШ нашел новые российские оборонные сооружения в Евпатории
Агенты АТЕШ сообщают о большом количестве огневых точек вдоль всей береговой линии непосредственно на городских пляжах в Евпатории.
Как отмечают партизаны, оккупантам плевать на то, что они постоянно подвергают опасности гражданское население, размещая военную технику и оборонные сооружения в местах отдыха, рядом с гражданскими объектами, а также среди домов местных жителей.
Учитывая, как выглядят эти фортификационные сооружения, обороняться в начале десантной операции ВСУ, оккупанты смогут не больше 5 минут.
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