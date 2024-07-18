АТЕШ знайшов у Севастополі таємну схованку військової техніки армії РФ — відео

Партизани продовжують стежити за військовими об'єктами окупантів РФ у Камишевій бухті у Севастополі.

Що вдалося виявити партизанам в Севастополі

Як зазначають партизани, у Камишевій бухті вони знову виявили щось цікаве, а саме стоянку, на якій окупанти приховали свої вантажівки та обладнання.

Нагадаємо, що в результаті нашої роботи в червні поточного року, з Комишової бухти прибрали радіолокаційну станцію Каста-2Е2, яка використовувалася для виявлення ракет СОУ, що низько летять, — зазначили в “АТЕШ”. Поширити

АТЕШ знайшов нові російські оборонні споруди у Євпаторії

Агенти АТЕШ повідомляють про велику кількість вогневих точок уздовж усієї берегової лінії, безпосередньо на міських пляжах в Євпаторії.

Як зазначають партизани, окупантам плювати на те, що вони постійно наражають на небезпеку цивільне населення, розміщуючи військову техніку та оборонні споруди в місцях відпочинку, поряд з цивільними об'єктами, а також серед будинків місцевих жителів.