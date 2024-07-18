АТЕШ знайшов у Севастополі таємну схованку військової техніки армії РФ — відео

Партизани продовжують стежити за військовими об'єктами окупантів РФ у Камишевій бухті у Севастополі.
Головні тези:
- Партизани виявили таємну схованку військової техніки армії РФ у Севастополі, де були обладнані вантажівки та обладнання.
- Попередньо вже було розкрито військові об'єкти в Євпаторії з численними вогневими точками, поряд з міськими пляжами та житловими будинками.
- За допомогою підбору конкретних прикладів окупантів РФ партизани розкривають небезпеку для цивільного населення через розташування військової техніки в небезпечних місцях.
- Відеозаписи та фотодокази виявлених об'єктів військової техніки та споруд допомагають розкрити реальний образ окупації в Криму.
Що вдалося виявити партизанам в Севастополі
Як зазначають партизани, у Камишевій бухті вони знову виявили щось цікаве, а саме стоянку, на якій окупанти приховали свої вантажівки та обладнання.
АТЕШ знайшов нові російські оборонні споруди у Євпаторії
Агенти АТЕШ повідомляють про велику кількість вогневих точок уздовж усієї берегової лінії, безпосередньо на міських пляжах в Євпаторії.
Як зазначають партизани, окупантам плювати на те, що вони постійно наражають на небезпеку цивільне населення, розміщуючи військову техніку та оборонні споруди в місцях відпочинку, поряд з цивільними об'єктами, а також серед будинків місцевих жителів.
Зважаючи на те, як виглядають ці фортифікаційні споруди, оборонятися на початку десантної операції ЗСУ, окупанти зможуть не більше 5 хвилин.
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