АТЕШ нашел в Севастополе тайный тайник военной техники армии РФ — видео

Партизаны продолжают следить за военными объектами окупантов РФ в Камышевой бухте в Севастополе.

Что удалось обнаружить партизанам в Севастополе

Как отмечают партизаны, в Камышевой бухте они снова обнаружили что-нибудь интересное, а именно стоянку, на которой оккупанты скрыли свои грузовики и оборудование.

Напомним, что в результате нашей работы в июне текущего года, из Камышевой бухты убрали радиолокационную станцию Каста-2Е2, которая использовалась для обнаружения низко летящих ракет СОУ, — отметили в АТЕШ. Поделиться

АТЕШ нашел новые российские оборонные сооружения в Евпатории

Агенты АТЕШ сообщают о большом количестве огневых точек вдоль всей береговой линии непосредственно на городских пляжах в Евпатории.

Как отмечают партизаны, оккупантам плевать на то, что они постоянно подвергают опасности гражданское население, размещая военную технику и оборонные сооружения в местах отдыха, рядом с гражданскими объектами, а также среди домов местных жителей.