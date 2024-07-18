АТЕШ нашел в Севастополе тайный тайник военной техники армии РФ — видео
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АТЕШ нашел в Севастополе тайный тайник военной техники армии РФ — видео

АТЕШ нашел в Севастополе тайный тайник военной техники армии РФ — видео
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Источник:  АТЕШ

Партизаны продолжают следить за военными объектами окупантов РФ в Камышевой бухте в Севастополе.

Главные тезисы

  • Партизаны в Севастополе обнаружили тайный тайник с военной техникой армии РФ, скрывших грузовики и оборудование на стоянке в Камышевой бухте.
  • Агенты АТЕШ сообщили о большом количестве огневых точек на береговой линии городских пляжей в Евпатории, размещенных оккупантами РФ.
  • Радиолокационная станция Каста-2Е2 была успешно удалена из Камышевой бухты в июне текущего года благодаря работе партизан АТЕШ.

Что удалось обнаружить партизанам в Севастополе

Как отмечают партизаны, в Камышевой бухте они снова обнаружили что-нибудь интересное, а именно стоянку, на которой оккупанты скрыли свои грузовики и оборудование.

Напомним, что в результате нашей работы в июне текущего года, из Камышевой бухты убрали радиолокационную станцию Каста-2Е2, которая использовалась для обнаружения низко летящих ракет СОУ, — отметили в АТЕШ.

АТЕШ нашел новые российские оборонные сооружения в Евпатории

Агенты АТЕШ сообщают о большом количестве огневых точек вдоль всей береговой линии непосредственно на городских пляжах в Евпатории.

Как отмечают партизаны, оккупантам плевать на то, что они постоянно подвергают опасности гражданское население, размещая военную технику и оборонные сооружения в местах отдыха, рядом с гражданскими объектами, а также среди домов местных жителей.

Учитывая, как выглядят эти фортификационные сооружения, обороняться в начале десантной операции ВСУ, оккупанты смогут не больше 5 минут.

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