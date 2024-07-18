АТЕШ нашел в Севастополе тайный тайник военной техники армии РФ — видео

Партизаны продолжают следить за военными объектами окупантов РФ в Камышевой бухте в Севастополе.
Главные тезисы
- Партизаны в Севастополе обнаружили тайный тайник с военной техникой армии РФ, скрывших грузовики и оборудование на стоянке в Камышевой бухте.
- Агенты АТЕШ сообщили о большом количестве огневых точек на береговой линии городских пляжей в Евпатории, размещенных оккупантами РФ.
- Радиолокационная станция Каста-2Е2 была успешно удалена из Камышевой бухты в июне текущего года благодаря работе партизан АТЕШ.
Что удалось обнаружить партизанам в Севастополе
Как отмечают партизаны, в Камышевой бухте они снова обнаружили что-нибудь интересное, а именно стоянку, на которой оккупанты скрыли свои грузовики и оборудование.
АТЕШ нашел новые российские оборонные сооружения в Евпатории
Агенты АТЕШ сообщают о большом количестве огневых точек вдоль всей береговой линии непосредственно на городских пляжах в Евпатории.
Как отмечают партизаны, оккупантам плевать на то, что они постоянно подвергают опасности гражданское население, размещая военную технику и оборонные сооружения в местах отдыха, рядом с гражданскими объектами, а также среди домов местных жителей.
Учитывая, как выглядят эти фортификационные сооружения, обороняться в начале десантной операции ВСУ, оккупанты смогут не больше 5 минут.
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