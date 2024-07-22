АТЕШ выследил новейший российский ЗРК Тор-М2 в Донецкой области

Агенты движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ обнаружили российский зенитно-ракетный комплекс Тор-М2 возле Стародубовского водохранилища в Донецкой области.
Главные тезисы
- Российский ЗРК Тор-М2 был выявлен агентами движения крымскотатарского сопротивления в Донецкой области.
- Позиции ЗРК укреплены средствами радиоэлектронной борьбы для подавления сигналов в случае атак беспилотников.
- Установка дополнительных средств радиоэлектронной борьбы на позициях ЗРК свидетельствует о повышенной оценке угрозы со стороны украинских вооруженных сил.
АТЕШ обнаружил новейший ЗРК РФ на оккупированном Донбассе
Агент АТЕШ обнаружил последнюю модификацию ЗРК Тор-М2 и десяток обслуживающих комплекс оккупантов. По наблюдениям, военнослужащие России не ведут активную подготовку к потенциальным воздушным опасностям, регулярно охлаждаясь в посадке.
АТЕШ заметил, что оккупанты значительно увеличили количество патрулей в районе размещения ЗРК, что свидетельствует о высокой оценке угрозы атак со стороны украинских ВС.
Также РЛС держат постоянно отключенной, поскольку AGM-88 от ВСУ выносит такие установки оперативно.
Что удалось обнаружить партизанам в Севастополе
Партизаны АТЕШ продолжают следить за военными объектами окупантов РФ в Камышовой бухте в Севастополе.
Как отмечают партизаны, в Камышовой бухте они снова обнаружили что-то интересное, а именно стоянку, на которой оккупанты скрыли свои грузовики и оборудование.
Напомним, что в результате нашей работы в июне текущего года, из Камышевой бухты убрали радиолокационную станцию Каста-2Е2, которая использовалась для обнаружения низко летящих ракет СОУ.
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