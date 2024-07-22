АТЕШ выследил новейший российский ЗРК Тор-М2 в Донецкой области

АТЕШ обнаружил новейший ЗРК РФ на оккупированном Донбассе

Агент АТЕШ обнаружил последнюю модификацию ЗРК Тор-М2 и десяток обслуживающих комплекс оккупантов. По наблюдениям, военнослужащие России не ведут активную подготовку к потенциальным воздушным опасностям, регулярно охлаждаясь в посадке.

АТЕШ заметил, что оккупанты значительно увеличили количество патрулей в районе размещения ЗРК, что свидетельствует о высокой оценке угрозы атак со стороны украинских ВС.

Также РЛС держат постоянно отключенной, поскольку AGM-88 от ВСУ выносит такие установки оперативно.

Кроме того, было отмечено, что на позициях ЗРК были установлены дополнительные средства радиоэлектронной борьбы, предназначенные для подавления сигналов в случае беспилотников противником. Поделиться

Что удалось обнаружить партизанам в Севастополе

Партизаны АТЕШ продолжают следить за военными объектами окупантов РФ в Камышовой бухте в Севастополе.

Как отмечают партизаны, в Камышовой бухте они снова обнаружили что-то интересное, а именно стоянку, на которой оккупанты скрыли свои грузовики и оборудование.