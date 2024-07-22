АТЕШ вистежив новітній російський ЗРК Тор-М2 на Донеччині

АТЕШ виявив новітній ЗРК РФ на окупованій Донеччині

Агент АТЕШ виявив останню модифікацію ЗРК Тор-М2 та десяток окупантів, які обслуговують комплекс. За спостереженнями, військовослужбовці Росії не ведуть активну підготовку до потенційних повітряних небезпек, регулярно прохолоджуючись у посадці.

АТЕШ помітив, що окупанти значно збільшили кількість патрулів у районі розміщення ЗРК, що свідчить про високу оцінку загрози атак з боку українських ЗС.

Також РЛС тримають постійно вимкненою, оскільки AGM-88 від ЗСУ виносить такі установки оперативно.

Крім того, було відзначено, що біля позицій ЗРК були встановлені додаткові засоби радіоелектронної боротьби, призначені для придушення сигналів у разі безпілотників противником. Поширити

Що вдалося виявити партизанам в Севастополі

Партизани АТЕШ продовжують стежити за військовими об'єктами окупантів РФ у Камишовій бухті у Севастополі.

Як зазначають партизани, у Камишовій бухті вони знову виявили щось цікаве, а саме стоянку, на якій окупанти приховали свої вантажівки та обладнання.