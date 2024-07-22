АТЕШ вистежив новітній російський ЗРК Тор-М2 на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ вистежив новітній російський ЗРК Тор-М2 на Донеччині

ТОР
Джерело:  АТЕШ

Агенти руху кримськотатарського опору АТЕШ знайшли російський зенітно-ракетний комплекс Тор-М2 біля Стародубовського водосховища у Донецькій області.

Головні тези:

  • АТЕШ виявив російський ЗРК Тор-М2 біля Стародубовського водосховища у Донецькій області.
  • У районі розміщення ЗРК помітно збільшено кількість патрулів, що свідчить про високу оцінку загрози з боку українських сил.
  • Біля позицій ЗРК встановлені засоби радіоелектронної боротьби для придушення сигналів у разі атак безпілотників.

АТЕШ виявив новітній ЗРК РФ на окупованій Донеччині

Агент АТЕШ виявив останню модифікацію ЗРК Тор-М2 та десяток окупантів, які обслуговують комплекс. За спостереженнями, військовослужбовці Росії не ведуть активну підготовку до потенційних повітряних небезпек, регулярно прохолоджуючись у посадці.

АТЕШ помітив, що окупанти значно збільшили кількість патрулів у районі розміщення ЗРК, що свідчить про високу оцінку загрози атак з боку українських ЗС.

Також РЛС тримають постійно вимкненою, оскільки AGM-88 від ЗСУ виносить такі установки оперативно.

Крім того, було відзначено, що біля позицій ЗРК були встановлені додаткові засоби радіоелектронної боротьби, призначені для придушення сигналів у разі безпілотників противником.

Що вдалося виявити партизанам в Севастополі

Партизани АТЕШ продовжують стежити за військовими об'єктами окупантів РФ у Камишовій бухті у Севастополі.

Як зазначають партизани, у Камишовій бухті вони знову виявили щось цікаве, а саме стоянку, на якій окупанти приховали свої вантажівки та обладнання.

Нагадаємо, що в результаті нашої роботи в червні поточного року, з Комишової бухти прибрали радіолокаційну станцію Каста-2Е2, яка використовувалася для виявлення ракет СОУ, що низько летять

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