Виробляє двигуни. АТЕШ знайшов ще один військовий завод у Росії

Агенти руху кримськотатарського опору АТЕШ пробралися на завод Ростеху в Ярославській області, де виготовляють двигуни для воєенної техніки РФ.
Головні тези:
- Агенти руху кримськотатарського опору АТЕШ виявили стратегічно важливі військові заводи РФ.
- За допомогою розвідки виявлено слабкі місця на заводах, що може суттєво вплинути на виробництво двигунів для військової техніки РФ.
- Заводи, такі як "Сатурн" та "СІБМАШ", забезпечують виробництво та ремонт ключових компонентів військової техніки РФ.
- Враховуючи знайдені вразливі точки, можливе повне виведення з ладу стратегічних об'єктів, що значно ускорить скорочення виробництва техніки для окупантів.
- Дії партизанів підтверджують активність та готовність руху АТЕШ до протидії ворогу у військовій сфері.
АТЕШ розвідав військовий завод РФ
Партизани мають інформацію про вразливі точки на складах з горючими рідинами. Завод працює щодня і лише повне виведення з ладу стратегічного критичного об'єкта інфраструктури дозволить критичним чином вплинути та суттєво скоротити обслуговування та виробництво кількох десятків тисяч двигунів для військової авіації окупантів!
Координати: 58.053153, 38.805867, 58.052054, 38.809952, 58.052474, 38.811805, 58.047532, 38.803930, 58.051814, 38.805183.
Партизани АТЕШ виявили слабкі місця у стратегічно важливого заводу РФ
Кримські партизани провели розвідку російського заводу "СІБМАШ", який розташований у Тюмені. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.
Завод забезпечує виробництво, ремонт та відновлення ключових компонентів військової техніки РФ.
Агент вивчив стратегічно важливий завод та його слабкі місця, — ідеться у повідомленні.
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