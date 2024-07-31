Виробляє двигуни. АТЕШ знайшов ще один військовий завод у Росії

Агенти руху кримськотатарського опору АТЕШ пробралися на завод Ростеху в Ярославській області, де виготовляють двигуни для воєенної техніки РФ.

АТЕШ розвідав військовий завод РФ

Йдеться про об'єднану двигунобудівну корпорацію “Сатурн”, де проводяться розробка, виробництво та сервісне обслуговування двигунів для бойової та цивільної авіації, космічних програм, військово-морського та цивільного флоту, паливно-енергетичного комплексу Росії. Поширити

Партизани мають інформацію про вразливі точки на складах з горючими рідинами. Завод працює щодня і лише повне виведення з ладу стратегічного критичного об'єкта інфраструктури дозволить критичним чином вплинути та суттєво скоротити обслуговування та виробництво кількох десятків тисяч двигунів для військової авіації окупантів!

Координати: 58.053153, 38.805867, 58.052054, 38.809952, 58.052474, 38.811805, 58.047532, 38.803930, 58.051814, 38.805183.

Партизани АТЕШ виявили слабкі місця у стратегічно важливого заводу РФ

Кримські партизани провели розвідку російського заводу "СІБМАШ", який розташований у Тюмені. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.

Завод забезпечує виробництво, ремонт та відновлення ключових компонентів військової техніки РФ.

Агент вивчив стратегічно важливий завод та його слабкі місця, — ідеться у повідомленні.