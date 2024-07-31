Виробляє двигуни. АТЕШ знайшов ще один військовий завод у Росії
Категорія
Світ
Дата публікації

Виробляє двигуни. АТЕШ знайшов ще один військовий завод у Росії

Ярославль
Джерело:  АТЕШ

Агенти руху кримськотатарського опору АТЕШ пробралися на завод Ростеху в Ярославській області, де виготовляють двигуни для воєенної техніки РФ.

Головні тези:

  • Агенти руху кримськотатарського опору АТЕШ виявили стратегічно важливі військові заводи РФ.
  • За допомогою розвідки виявлено слабкі місця на заводах, що може суттєво вплинути на виробництво двигунів для військової техніки РФ.
  • Заводи, такі як "Сатурн" та "СІБМАШ", забезпечують виробництво та ремонт ключових компонентів військової техніки РФ.
  • Враховуючи знайдені вразливі точки, можливе повне виведення з ладу стратегічних об'єктів, що значно ускорить скорочення виробництва техніки для окупантів.
  • Дії партизанів підтверджують активність та готовність руху АТЕШ до протидії ворогу у військовій сфері.

АТЕШ розвідав військовий завод РФ

Йдеться про об'єднану двигунобудівну корпорацію “Сатурн”, де проводяться розробка, виробництво та сервісне обслуговування двигунів для бойової та цивільної авіації, космічних програм, військово-морського та цивільного флоту, паливно-енергетичного комплексу Росії.

Партизани мають інформацію про вразливі точки на складах з горючими рідинами. Завод працює щодня і лише повне виведення з ладу стратегічного критичного об'єкта інфраструктури дозволить критичним чином вплинути та суттєво скоротити обслуговування та виробництво кількох десятків тисяч двигунів для військової авіації окупантів!

Координати: 58.053153, 38.805867, 58.052054, 38.809952, 58.052474, 38.811805, 58.047532, 38.803930, 58.051814, 38.805183.

Партизани АТЕШ виявили слабкі місця у стратегічно важливого заводу РФ

Кримські партизани провели розвідку російського заводу "СІБМАШ", який розташований у Тюмені. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.

Завод забезпечує виробництво, ремонт та відновлення ключових компонентів військової техніки РФ.

Агент вивчив стратегічно важливий завод та його слабкі місця, — ідеться у повідомленні.

За інформацією агентів АТЕШ, завод забезпечує виробництво, ремонт та відновлення ключових компонентів військової техніки, ракетних та артилерійських систем, займається оновленням систем управління та навігації.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ знайшов базу російських спецпризначенців в окупованій Горлівці
Горлівка
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ вистежив новітній російський ЗРК Тор-М2 на Донеччині
ТОР
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Окупанти РФ почали масштабно укріплювати оборону Кримського мосту — АТЕШ
Окупанти РФ почали масштабно укріплювати оборону Кримського мосту — АТЕШ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?