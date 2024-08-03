АТЕШ знайшов пункт управління ФСБ у ялтинському санаторії

Як виявили учасники руху кримськотатарського опору АТЕШ, російські війська облаштували пункт управління ФСБ на території санаторію в Ялті.

Російські окупанти ховають пункт управління ФСБ у санаторії Ялти

Агенти АТЕШ продовжують відстежувати дії окупантів на окупованому півострові.

Стало відомо, що росіяни облаштували пункт управління ФСБ у санаторії "Чорномор'я" в Ялті. На території було зафіксовано до 50 осіб та близько 15 машин співробітників ФСБ. Поширити

Санаторій в Ялті з пунктом управління ФСБ

За наявною інформацією саме туди прибула комісія з Москви, яка займається пошуком партизанських рухів на півострові.

Як росіяни намагаються захистити Керченський міст

Наразі у напрямку Керченського мосту масово спрямовані військово-технічні засоби, а її конструкцію намагаються загородити спеціальною спорудою.

Як зазначається, в Керчі будують укріплення біля мосту через протоку. Моніторингова група зазначає, що сьогодні з'явилось фото цього будівництва.

Будують капітально, забивають у дно палі. Місце будівництва показано червоною лінією на карті.

Як констатують партизани, на сьогодні окупанти активно перекидають вцілілі установки ППО, авіацію, РЛС і всі військові об'єкти із західної частини Криму.

Нафтосховища вже порожніють, а дістати паливо навіть місцевому населенню фактично неможливо. Склади БК переміщуються на схід і розміщуються поблизу Керченського мосту. Поширити

Водночас рух опору зазначає, що загарбникам вдається прикривати лише один район півострова через катастрофічний брак систем ППО.