АТЕШ знайшов пункт управління ФСБ у ялтинському санаторії

Як виявили учасники руху кримськотатарського опору АТЕШ, російські війська облаштували пункт управління ФСБ на території санаторію в Ялті.
Головні тези:
- Російські війська облаштували пункт управління ФСБ на території санаторію в Ялті.
- Кримські татари продовжують відстежувати дії окупантів і фіксують маневри російських військ та підривні заходи на півострові.
- Брак систем ППО зумовлює можливість прикриття лише окремих районів півострова російськими окупантами, що викликає певні загрози для місцевого населення.
Російські окупанти ховають пункт управління ФСБ у санаторії Ялти
Агенти АТЕШ продовжують відстежувати дії окупантів на окупованому півострові.
За наявною інформацією саме туди прибула комісія з Москви, яка займається пошуком партизанських рухів на півострові.
Як росіяни намагаються захистити Керченський міст
Наразі у напрямку Керченського мосту масово спрямовані військово-технічні засоби, а її конструкцію намагаються загородити спеціальною спорудою.
Як зазначається, в Керчі будують укріплення біля мосту через протоку. Моніторингова група зазначає, що сьогодні з'явилось фото цього будівництва.
Будують капітально, забивають у дно палі. Місце будівництва показано червоною лінією на карті.
Як констатують партизани, на сьогодні окупанти активно перекидають вцілілі установки ППО, авіацію, РЛС і всі військові об'єкти із західної частини Криму.
Водночас рух опору зазначає, що загарбникам вдається прикривати лише один район півострова через катастрофічний брак систем ППО.
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