АТЕШ нашел базу российской ПВО под Севастополем

АТЕШ побывал на базе ПВО РФ под Севастополем

Партизаны разведали базу, обеспечивающую воздушную оборону Севастополя оккупантами РФ.

В ходе разведки определили структуру и порядок работы воинской части. На территории были замечены разные комплексы противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы и выгрузка установок РЭБ и РЭР. Поделиться

Благодаря собранным данным участники сопротивления теперь знают, как и где размещаются системы противовоздушной защиты в Севастополе. Эта информация имеет ключевое значение для планирования дальнейших действий сил обороны Украины.

Российские оккупанты прячут пункт управления ФСБ в санатории Ялты

Агенты АТЕШ продолжают отслеживать действия окупантов на оккупированном полуострове.

Стало известно, что россияне обустроили пункт управления ФСБ в санатории "Черноморье" в Ялте. На территории было зафиксировано около 50 человек и около 15 машин сотрудников ФСБ.