АТЕШ нашел базу российской ПВО под Севастополем

Участники движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ разведали местонахождение ПВО России на мысе Фиолент под временно оккупированным Севастополем.
Главные тезисы
- АТЕШ выявил местонахождение базы российской ПВО под Севастополем, собирая данные о системах противовоздушной защиты.
- Разведанные о структуре и работе воинской части могут быть полезны для планирования действий Вооруженных сил Украины.
- Действия АТЕШ позволили определить расположение комплексов противовоздушной обороны в Севастополе, что имеет ключевое значение для обороны Украины.
АТЕШ побывал на базе ПВО РФ под Севастополем
Партизаны разведали базу, обеспечивающую воздушную оборону Севастополя оккупантами РФ.
Благодаря собранным данным участники сопротивления теперь знают, как и где размещаются системы противовоздушной защиты в Севастополе. Эта информация имеет ключевое значение для планирования дальнейших действий сил обороны Украины.
Российские оккупанты прячут пункт управления ФСБ в санатории Ялты
Агенты АТЕШ продолжают отслеживать действия окупантов на оккупированном полуострове.
Стало известно, что россияне обустроили пункт управления ФСБ в санатории "Черноморье" в Ялте. На территории было зафиксировано около 50 человек и около 15 машин сотрудников ФСБ.
По имеющейся информации именно туда прибыла комиссия из Москвы, занимающаяся поиском партизанских движений на полуострове.
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