АТЕШ нашел базу российской ПВО под Севастополем
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ нашел базу российской ПВО под Севастополем

Севастополь
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Источник:  АТЕШ

Участники движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ разведали местонахождение ПВО России на мысе Фиолент под временно оккупированным Севастополем.

Главные тезисы

  • АТЕШ выявил местонахождение базы российской ПВО под Севастополем, собирая данные о системах противовоздушной защиты.
  • Разведанные о структуре и работе воинской части могут быть полезны для планирования действий Вооруженных сил Украины.
  • Действия АТЕШ позволили определить расположение комплексов противовоздушной обороны в Севастополе, что имеет ключевое значение для обороны Украины.

АТЕШ побывал на базе ПВО РФ под Севастополем

Партизаны разведали базу, обеспечивающую воздушную оборону Севастополя оккупантами РФ.

В ходе разведки определили структуру и порядок работы воинской части. На территории были замечены разные комплексы противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы и выгрузка установок РЭБ и РЭР.

Благодаря собранным данным участники сопротивления теперь знают, как и где размещаются системы противовоздушной защиты в Севастополе. Эта информация имеет ключевое значение для планирования дальнейших действий сил обороны Украины.

Российские оккупанты прячут пункт управления ФСБ в санатории Ялты

Агенты АТЕШ продолжают отслеживать действия окупантов на оккупированном полуострове.

Стало известно, что россияне обустроили пункт управления ФСБ в санатории "Черноморье" в Ялте. На территории было зафиксировано около 50 человек и около 15 машин сотрудников ФСБ.

По имеющейся информации именно туда прибыла комиссия из Москвы, занимающаяся поиском партизанских движений на полуострове.

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