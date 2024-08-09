АТЕШ знайшов базу російської ППО під Севастополем

АТЕШ побував на базі ППО РФ під Севастополем

Партизани розвідали базу, яка забезпечує повітряну оборону Севастополя окупантами РФ.

У ході розвідки визначили структуру та порядок роботи військової частини. На території було помічено різні комплекси протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси та вивантаження установок РЕБ і РЕР. Поширити

Завдяки зібраним даним учасники руху опору тепер знають, як і де розміщуються системи протиповітряного захисту у Севастополі. Ця інформація має ключове значення для планування подальших дій Сил оборони України.

Російські окупанти ховають пункт управління ФСБ у санаторії Ялти

Агенти АТЕШ продовжують відстежувати дії окупантів на окупованому півострові.

Стало відомо, що росіяни облаштували пункт управління ФСБ у санаторії "Чорномор'я" в Ялті. На території було зафіксовано до 50 осіб та близько 15 машин співробітників ФСБ.