АТЕШ знайшов базу російської ППО під Севастополем
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ знайшов базу російської ППО під Севастополем

Севастополь
Джерело:  АТЕШ

Учасники руху кримськотатарського опору АТЕШ розвідали місцезнаходження ППО Росії на мисі Фіолент під тимчасово окупованим Севастополем.

Головні тези:

  • АТЕШ розвідав базу російської ППО під Севастополем, збираючи дані про системи протиповітряного захисту.
  • Розкрита інформація про структуру та роботу військової частини може бути корисною для планування дій ЗСУ.
  • Зібрана розвідувальна інформація є ключовою для розуміння розташування систем протиповітряного захисту у Севастополі.

АТЕШ побував на базі ППО РФ під Севастополем

Партизани розвідали базу, яка забезпечує повітряну оборону Севастополя окупантами РФ.

У ході розвідки визначили структуру та порядок роботи військової частини. На території було помічено різні комплекси протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси та вивантаження установок РЕБ і РЕР.

Завдяки зібраним даним учасники руху опору тепер знають, як і де розміщуються системи протиповітряного захисту у Севастополі. Ця інформація має ключове значення для планування подальших дій Сил оборони України.

Російські окупанти ховають пункт управління ФСБ у санаторії Ялти

Агенти АТЕШ продовжують відстежувати дії окупантів на окупованому півострові.

Стало відомо, що росіяни облаштували пункт управління ФСБ у санаторії "Чорномор'я" в Ялті. На території було зафіксовано до 50 осіб та близько 15 машин співробітників ФСБ.

За наявною інформацією саме туди прибула комісія з Москви, яка займається пошуком партизанських рухів на півострові.

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