АТЕШ знайшов базу російської ППО під Севастополем

Учасники руху кримськотатарського опору АТЕШ розвідали місцезнаходження ППО Росії на мисі Фіолент під тимчасово окупованим Севастополем.
Головні тези:
- АТЕШ розвідав базу російської ППО під Севастополем, збираючи дані про системи протиповітряного захисту.
- Розкрита інформація про структуру та роботу військової частини може бути корисною для планування дій ЗСУ.
- Зібрана розвідувальна інформація є ключовою для розуміння розташування систем протиповітряного захисту у Севастополі.
АТЕШ побував на базі ППО РФ під Севастополем
Партизани розвідали базу, яка забезпечує повітряну оборону Севастополя окупантами РФ.
Завдяки зібраним даним учасники руху опору тепер знають, як і де розміщуються системи протиповітряного захисту у Севастополі. Ця інформація має ключове значення для планування подальших дій Сил оборони України.
Російські окупанти ховають пункт управління ФСБ у санаторії Ялти
Агенти АТЕШ продовжують відстежувати дії окупантів на окупованому півострові.
Стало відомо, що росіяни облаштували пункт управління ФСБ у санаторії "Чорномор'я" в Ялті. На території було зафіксовано до 50 осіб та близько 15 машин співробітників ФСБ.
За наявною інформацією саме туди прибула комісія з Москви, яка займається пошуком партизанських рухів на півострові.
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