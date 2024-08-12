АТЕШ провел разведку на газоперерабатывающем заводе в Красноярске

Партизаны движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ провели разведку на газоперерабатывающем объекте, стабилизирующем напряжение и подающем газ в котельные военных частей Красноярска.
Главные тезисы
- Партизаны провели успешную разведку на газоперерабатывающем заводе в Красноярске, выявив его уязвимые места.
- Собранная информация позволяет планировать акции по стратегическому воздействию на российский топливно-энергетический комплекс.
- Действия подпольщиков могут критически повлиять на обеспечение военной техники и гражданской авиации, ослабляя агрессивные возможности оккупантов.
- Разведка была проведена на объекте, связанном с российскими военными в Красноярске, агенты собрали всю необходимую информацию.
АТЕШ нашел объект, связанный с российскими военными в Красноярске
Наши агенты провели разведку для обнаружения слабых мест в энергетической системе России, а именно на газоперерабатывающем объекте, стабилизирующем напряжение и подающем газ в котельной военных частей Красноярска.
Отмечается, что агенты движения сопротивления проникли на охраняемую территорию и собрали всю необходимую информацию.
АТЕШ разведал военный завод РФ
Речь идет об объединенной двигателестроительной корпорации Сатурн, где проводятся разработка, производство и сервисное обслуживание двигателей для боевой и гражданской авиации, космических программ, военно-морского и гражданского флота, топливно-энергетического комплекса России.
Партизаны располагают информацией об уязвимых точках на складах с горючими жидкостями. Завод работает ежедневно и только полный вывод из строя стратегического критического объекта инфраструктуры позволит критически повлиять и существенно сократить обслуживание и производство нескольких десятков тысяч двигателей для военной авиации оккупантов!
Координаты: 58.053153, 38.805867, 58.052054, 38.809952, 58.052474, 38.811805, 58.047532, 38.803930,85.
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