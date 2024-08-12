АТЕШ провел разведку на газоперерабатывающем заводе в Красноярске

Партизаны движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ провели разведку на газоперерабатывающем объекте, стабилизирующем напряжение и подающем газ в котельные военных частей Красноярска.

АТЕШ нашел объект, связанный с российскими военными в Красноярске

Наши агенты провели разведку для обнаружения слабых мест в энергетической системе России, а именно на газоперерабатывающем объекте, стабилизирующем напряжение и подающем газ в котельной военных частей Красноярска.

Отмечается, что агенты движения сопротивления проникли на охраняемую территорию и собрали всю необходимую информацию.

Спасибо отдельным личностям в персонале и охране за "качественную" работу и содействие нашим агентам при выполнении работ. Поделиться

АТЕШ разведал военный завод РФ

Речь идет об объединенной двигателестроительной корпорации Сатурн, где проводятся разработка, производство и сервисное обслуживание двигателей для боевой и гражданской авиации, космических программ, военно-морского и гражданского флота, топливно-энергетического комплекса России.

Партизаны располагают информацией об уязвимых точках на складах с горючими жидкостями. Завод работает ежедневно и только полный вывод из строя стратегического критического объекта инфраструктуры позволит критически повлиять и существенно сократить обслуживание и производство нескольких десятков тысяч двигателей для военной авиации оккупантов!