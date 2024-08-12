АТЕШ провів розвідку на газопереробному заводі у Красноярську

Партизани руху кримськотатарського опору АТЕШ провели розвідку на газопереробному об'єкті, який стабілізує напругу і подає газ у котельні військових частин Красноярська.

АТЕШ знайшов об’єкт, пов’язаний з російськими військовими у Красноярську

Наші агенти провели розвідку для виявлення слабких місць в енергетичній системі Росії, а саме на газопереробному об'єкті, який стабілізує напругу і подає газ у котельні військових частин Красноярська.

Зазначається, що агенти руху опору проникли на територію, що охороняється, і зібрали всю необхідну інформацію.

Спасибі окремим особистостям у персоналі та охороні за "якісну" роботу і сприяння нашим агентам при виконанні робіт. Поширити

АТЕШ розвідав військовий завод РФ

Йдеться про об'єднану двигунобудівну корпорацію “Сатурн”, де проводяться розробка, виробництво та сервісне обслуговування двигунів для бойової та цивільної авіації, космічних програм, військово-морського та цивільного флоту, паливно-енергетичного комплексу Росії.

Партизани мають інформацію про вразливі точки на складах з горючими рідинами. Завод працює щодня і лише повне виведення з ладу стратегічного критичного об'єкта інфраструктури дозволить критичним чином вплинути та суттєво скоротити обслуговування та виробництво кількох десятків тисяч двигунів для військової авіації окупантів!