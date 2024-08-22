АТЕШ знайшов спецтехніку для радіаційного захисту на військовій базі РФ у Криму

Партизани кримськотатарського руху АТЕШ розвідали місцезнаходження 15-ої бригади РХБЗ Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Криму.
Головні тези:
- Агенти АТЕШ провели розвідку на військовій базі РХБЗ Чорноморського флоту РФ у Криму та виявили спецтехніку для радіаційного захисту.
- 15-а бригада РХБЗ ЧФ Росії грає важливу роль у забезпеченні безпеки та готовності флоту окупантів.
- Партизани кримськотатарського руху АТЕШ зробили висновки про наміри російських військ у Криму щодо радіаційного та хімічного захисту.
АТЕШ провів розвідку 15 бригади РХБЗ Чорноморського флоту
Агент АТЕШ розвідав бригаду РХБЗ, яка відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки та готовності Чорноморського флоту.
Детальну інформацію вже передано Силам оборони України для подальших дій.
Росіяни перетворили пляжі в Євпаторії на доти
За даними партизан руху кримськотатарського опору АТЕШ, "вогневі точки" росіян розташовані упродовж усієї набережної тимчасово окупованої Євпаторії в Криму з інтервалом у 25-30 метрів.
"Вогневі точки" росіян розташовані упродовж усієї набережної з інтервалом у 25-30 метрів. Також там встановлюються камери спостереження. Окрім того, повідомляється, що там планують закрити доступ до пляжів для відпочивальників.
Дивлячись на гнилі дошки та порвані мішки з піском, стає очевидно, що з таким "укріпрайоном" довго повоювати не вийде. Кожна нова точка має ще сумніший вигляд, ніж попередня.
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