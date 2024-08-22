АТЕШ знайшов спецтехніку для радіаційного захисту на військовій базі РФ у Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ знайшов спецтехніку для радіаційного захисту на військовій базі РФ у Криму

База РФ
Джерело:  АТЕШ

Партизани кримськотатарського руху АТЕШ розвідали місцезнаходження 15-ої бригади РХБЗ Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Криму. 

Головні тези:

  • Агенти АТЕШ провели розвідку на військовій базі РХБЗ Чорноморського флоту РФ у Криму та виявили спецтехніку для радіаційного захисту.
  • 15-а бригада РХБЗ ЧФ Росії грає важливу роль у забезпеченні безпеки та готовності флоту окупантів.
  • Партизани кримськотатарського руху АТЕШ зробили висновки про наміри російських військ у Криму щодо радіаційного та хімічного захисту.

АТЕШ провів розвідку 15 бригади РХБЗ Чорноморського флоту

Агент АТЕШ розвідав бригаду РХБЗ, яка відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки та готовності Чорноморського флоту.

На території було виявлено важливу спеціалізовану техніку, призначену для радіаційного та хімічного захисту. Також було зафіксовано місця її стоянки та зберігання.

Детальну інформацію вже передано Силам оборони України для подальших дій.

Росіяни перетворили пляжі в Євпаторії на доти

За даними партизан руху кримськотатарського опору АТЕШ, "вогневі точки" росіян розташовані упродовж усієї набережної тимчасово окупованої Євпаторії в Криму з інтервалом у 25-30 метрів.

"Вогневі точки" росіян розташовані упродовж усієї набережної з інтервалом у 25-30 метрів. Також там встановлюються камери спостереження. Окрім того, повідомляється, що там планують закрити доступ до пляжів для відпочивальників.

Дивлячись на гнилі дошки та порвані мішки з піском, стає очевидно, що з таким "укріпрайоном" довго повоювати не вийде. Кожна нова точка має ще сумніший вигляд, ніж попередня.

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