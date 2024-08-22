АТЕШ знайшов спецтехніку для радіаційного захисту на військовій базі РФ у Криму

АТЕШ провів розвідку 15 бригади РХБЗ Чорноморського флоту

Агент АТЕШ розвідав бригаду РХБЗ, яка відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки та готовності Чорноморського флоту.

На території було виявлено важливу спеціалізовану техніку, призначену для радіаційного та хімічного захисту. Також було зафіксовано місця її стоянки та зберігання. Поширити

Детальну інформацію вже передано Силам оборони України для подальших дій.

Росіяни перетворили пляжі в Євпаторії на доти

За даними партизан руху кримськотатарського опору АТЕШ, "вогневі точки" росіян розташовані упродовж усієї набережної тимчасово окупованої Євпаторії в Криму з інтервалом у 25-30 метрів.

"Вогневі точки" росіян розташовані упродовж усієї набережної з інтервалом у 25-30 метрів. Також там встановлюються камери спостереження. Окрім того, повідомляється, що там планують закрити доступ до пляжів для відпочивальників.