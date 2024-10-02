РФ активно готується до майбутньої атаки на Кримський міст — що відбувається

Окупанти РФ готуються до можливого масованого удару по Кримському мосту. Зокрема у районі переправи вони розмістили дві системи ППО "Панцир" та інші оборонні засоби.
Головні тези:
- РФ активно готується до можливої атаки на Кримський міст, розмістивши дві системи ППО “Панцир” та інші оборонні засоби.
- Україна має намір знищити Кримський міст, вважаючи його однією з головних цілей у війні з РФ. Підготовка до операції з його знищення вже триває.
- Баржі та системи оборони були розміщені навколо мосту, щоб захистити його від можливих українських атак.
- Згідно із журналістами, Україна може використати далекобійні ракети ATACMS для знищення Кримського мосту протягом 2024 року.
Як росіяни намагаються захистити Кримський міст
Як можна побачити на нових супутникових знімках росіяни активно зміцнюють оборонні споруди навколо мосту.
До червня захисні заходи були посилені додатковими баржами та боновими загородженнями, встановленими вздовж мосту.
Однак, за даними нових супутникових знімків від 29 вересня, кількість барж значно зросла, а також помічено дві системи ППО "Панцир" біля мосту.
ГУР має намір знищити Кримський міст
За словами шефа української розвідки Кирила Буданова, незаконно побудований Кримський міст залишається однією з головних цілей для України у війні проти РФ.
Він також додав, наразі ворог робить все можливе, щоб захистити міст він нової атаки, однак розвідка та інші українські профільні відомства готують операцію з його знищення.
Згідно з даними іноземних журналістів, Україна може повторно атакувати Кримський міст протягом 2024 року.
Журналісти також припустили, що для знищення мосту Україна може використати далекобійні ракети ATACMS.
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