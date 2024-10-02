РФ активно готується до майбутньої атаки на Кримський міст — що відбувається

Окупанти РФ готуються до можливого масованого удару по Кримському мосту. Зокрема у районі переправи вони розмістили дві системи ППО "Панцир" та інші оборонні засоби.

Як росіяни намагаються захистити Кримський міст

Як можна побачити на нових супутникових знімках росіяни активно зміцнюють оборонні споруди навколо мосту.

Росія почала розміщувати баржі на південній стороні мосту ще в травні для захисту конструкції та судноплавного каналу від можливих українських атак. Раніше встановлені бар'єри були пошкоджені штормами, — зазначає моніторинговий канал. Поширити

До червня захисні заходи були посилені додатковими баржами та боновими загородженнями, встановленими вздовж мосту.

Однак, за даними нових супутникових знімків від 29 вересня, кількість барж значно зросла, а також помічено дві системи ППО "Панцир" біля мосту.

ГУР має намір знищити Кримський міст

За словами шефа української розвідки Кирила Буданова, незаконно побудований Кримський міст залишається однією з головних цілей для України у війні проти РФ.

Він також додав, наразі ворог робить все можливе, щоб захистити міст він нової атаки, однак розвідка та інші українські профільні відомства готують операцію з його знищення.

Згідно з даними іноземних журналістів, Україна може повторно атакувати Кримський міст протягом 2024 року.

Метою залишається Кримський міст. Міст посилено охороняють і захищають. Але всі над цим працюють, — підкреслив Буданов. Поширити