Україна висунула трибуналу в Гаазі чітку вимогу щодо Кримського мосту

Українська влада вимагає в Арбітражного трибуналу в Гаазі, який розглядає справу про порушення Росією Морської конвенції ООН, зобов'язати РФ демонтувати незаконно збудований Кримський міст.
Головні тези:
- Демонтаж мосту є єдиним способом відновлення проходу суден усіх країн через Керченську протоку.
- Україна також вимагає від Росії гарантії невтручання у майбутньому.
- Необхідно провести дослідження впливу російських будівельних проектів у Керченській протоці на морське навколишнє середовище та усунути екологічну шкоду.
Кримський міст має буди демонтований
Безапеляційну вимогу озвучила заступниця Агента України Оксана Золотарьова.
За її словами, демонтаж мосту залишається єдиним способом відновлення проходу для суден усіх країн, які використовували протоку в минулому, і суден, які будуть використовувати протоку в майбутньому.
Оксана Золотарьова також вкотре нагадала, що країна-агресорка незаконно побудувала цей міст, і тепер вона має його прибрати, щоб забезпечити прохід через Керченську протоку відповідно до міжнародного права.
Росія повинна також надати гарантії Україні
Як зазначає Золотарьова, також вкрай важливо наказати Росії надати гарантії, що вона не повторить своїх порушень у майбутньому.
Вона наголосила, що країна-агресорка повинна прибрати наслідки своїх незаконних дій, звільнивши та анулювавши свою реєстрацію українських бурових установок, які вона незаконно захопила та чий прапор змінила.
Окрім того, важливо наказати Кремль вжити заходів для усунення екологічної шкоди, заподіяної цими проектами, і для вивчення триваючих ризиків завдання екологічної шкоди.
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