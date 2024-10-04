Україна висунула трибуналу в Гаазі чітку вимогу щодо Кримського мосту

Українська влада вимагає в Арбітражного трибуналу в Гаазі, який розглядає справу про порушення Росією Морської конвенції ООН, зобов'язати РФ демонтувати незаконно збудований Кримський міст.

Кримський міст має буди демонтований

Безапеляційну вимогу озвучила заступниця Агента України Оксана Золотарьова.

За її словами, демонтаж мосту залишається єдиним способом відновлення проходу для суден усіх країн, які використовували протоку в минулому, і суден, які будуть використовувати протоку в майбутньому.

Оксана Золотарьова також вкотре нагадала, що країна-агресорка незаконно побудувала цей міст, і тепер вона має його прибрати, щоб забезпечити прохід через Керченську протоку відповідно до міжнародного права.

Росія повинна зробити це відповідно до інших зобов'язань UNCLOS (Конвенції ООН з морського права) щодо захисту морського навколишнього середовища та підводної культурної спадщини… Ми просимо цей трибунал сказати Росії: "Досить". Ми просимо вас втілити задум Конвенції з морського права. Ми просимо вас дотримуватися правових норм Світового океану, розроблених для захисту спільних інтересів усього людства, — сказала Золотарьова. Поширити

Росія повинна також надати гарантії Україні

Як зазначає Золотарьова, також вкрай важливо наказати Росії надати гарантії, що вона не повторить своїх порушень у майбутньому.

Вона наголосила, що країна-агресорка повинна прибрати наслідки своїх незаконних дій, звільнивши та анулювавши свою реєстрацію українських бурових установок, які вона незаконно захопила та чий прапор змінила.

Необхідно наказати Росії провести відповідні дослідження щодо впливу російських будівельних проектів у Керченській протоці на морське навколишнє середовище. Поширити

Окрім того, важливо наказати Кремль вжити заходів для усунення екологічної шкоди, заподіяної цими проектами, і для вивчення триваючих ризиків завдання екологічної шкоди.