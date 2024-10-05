Когда ситуация на фронте может резко измениться — прогноз эксперта

Как считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко, в текущем году российские захватчики будут пытаться продолжать активное наступление, однако в 2025 году их темп не просто замедлится - они даже могут потерять захваченные украинские территории.
Главные тезисы
- Российские захватчики постараются продолжать активное наступление в 2024 году.
- Военный эксперт подчеркивает, что российские оккупационные войска могут столкнуться с истощением своих войсков и ресурсов.
- Прогнозируется, что армия РФ попытается захватить новые территории сразу после Угледара.
Наступление армии РФ не может продолжаться вечно
По словам Александра Коваленко, у страны-агрессорки сейчас крайне скромный набор целей на фронте.
Что важно понимать, ни одного областного центра в этом списке нет.
Александр Коваленко также озвучил прогноз, что после захвата Угледара армия РФ попытается оккупировать Богоявленку и Новоукраинку, "но это этап весьма долгосрочных боев в полях".
Как будут развиваться события вокруг Покровска
По убеждению обозревателя, по состоянию на сегодняшний день Россия даже не мечтает захватить Покровск, ведь для этого должен быть сформирован южный фланг, однако пока врагом даже не закрыт левобережный карман по реке Волча.
По словам эксперта, в Торецке для российских захватчиков бои проходят сейчас в более сложных условиях.
Крайне непростой целью для них становится Часов Яр, а в Волчанске враг не только не расширил свой "успех", но и потерял контроль над Агрегатным заводом.
Следует также отметить, что разведка Британии предполагает, что армия РФ попытается захватить населенный пункт Большая Новоселка в Запорожской области.
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