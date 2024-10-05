Когда ситуация на фронте может резко измениться — прогноз эксперта

Как считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко, в текущем году российские захватчики будут пытаться продолжать активное наступление, однако в 2025 году их темп не просто замедлится - они даже могут потерять захваченные украинские территории.

Наступление армии РФ не может продолжаться вечно

По словам Александра Коваленко, у страны-агрессорки сейчас крайне скромный набор целей на фронте.

Что важно понимать, ни одного областного центра в этом списке нет.

Российские оккупационные войска не имеют возможности их уверенно реализовать. При этом, имея тотальное количественное преимущество в зоне боевых действий, более 550 тысяч человек. А это намекает на явное истощение ударных и наступательных возможностей, — подчеркнул эксперт. Поделиться

Александр Коваленко также озвучил прогноз, что после захвата Угледара армия РФ попытается оккупировать Богоявленку и Новоукраинку, "но это этап весьма долгосрочных боев в полях".

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Как будут развиваться события вокруг Покровска

По убеждению обозревателя, по состоянию на сегодняшний день Россия даже не мечтает захватить Покровск, ведь для этого должен быть сформирован южный фланг, однако пока врагом даже не закрыт левобережный карман по реке Волча.

Кроме того, Селидово как кость в горле у россиян на Покровском направлении, и бои за него для них станут не менее утомительными, чем Угледар, — объясняет Коваленко. Поделиться

По словам эксперта, в Торецке для российских захватчиков бои проходят сейчас в более сложных условиях.

Крайне непростой целью для них становится Часов Яр, а в Волчанске враг не только не расширил свой "успех", но и потерял контроль над Агрегатным заводом.

Следует также отметить, что разведка Британии предполагает, что армия РФ попытается захватить населенный пункт Большая Новоселка в Запорожской области.