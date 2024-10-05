Коли ситуація на фронті може різко змінитися — прогноз експерта

Як вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, протягом поточного року російські загарбники будуть намагатися продовжувати активний наступ, однак у 2025 році їхній темп не просто сповільниться - вони навіть можуть втратити захоплені українські території.
Головні тези:
- Російські загарбники намагатимуться продовжувати активний наступ у 2024 році.
- Військовий експерт підкреслює, що російські окупаційні війська можуть стикнутися з виснаженням своїх вояк та ресурсів.
- Прогнозується, що армія РФ спробує захопити нові території одразу після Вугледара.
Наступ армії РФ не може тривати вічно
За словами Олександра Коваленка, у країни-агресорки наразі є вкрай скромний набір цілей на фронті.
Що важливо розуміти, жодного обласного центру в цьому списку немає.
Олександр Коваленко також озвучив прогноз, що після захоплення Вугледара армія РФ спробує окупувати Богоявленку і Новоукраїнку, "але це етап вельми довгострокових боїв у полях".
Як будуть розвиватися події навколо Покровська
На переконання оглядача, станом на сьогодні Росія навіть не мріє захопити Покровськ, адже для цього має бути сформований південний фланг, однак наразі ворогом навіть не закрита лівобережна кишеня по річці Вовча.
За словами експерта, в Торецьку для російських загарбників бої відбуваються зараз у значно складніших умовах.
Вкрай непростою ціллю для них стає Часів Яр, а у Вовчанську ворог не лише не розширив свій "успіх", а й втратив контроль над Агрегатним заводом.
Варто також зазначити, що розвідка Британії припускає, що армія РФ спробує захопити населений пункт Велика Новосілка у Запорізькій області.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-