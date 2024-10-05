Наступна ціль Путіна після Вугледара. Розвідка Британії озвучила попередження Україні

Згідно з даними британських розвідників, після виходу Сил оборони України з Вугледара, російські загарбники будуть намагатися окупувати населений пункт Велика Новосілка у Запорізькій області.
Головні тези:
- Росія буде продовжувати наступ на фронті, попри масштабні втрати.
- Президент України Володимир Зеленський підтримує рішення вивести українські сили з Вугледара як стратегічний крок для збереження життів військовослужбовців.
- Україні потрібна додаткова допомога Заходу для стримування наступу Росії.
Росія не планує зупинятися після взяття Вугледара
Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що падіння Вугледара відбулося після відновлення російської наступальної кампанії у вересні 2024 року.
Протягом останніх тижнів армія РФ де-факто оточила цей населений пункт, що призвело до відступу українських військ.
Окрім того, наголошується, що країна-агресорка РФ робила нерегулярні спроби захопити Вугледар протягом останніх двох років, зазнаючи при цьому великих втрат.
Зеленський прокоментував захоплення Вугледара Росією
Як заявив глава держави Володимир Зеленський, вихід Сил оборони України з Вугледара був правильним кроком, щоб зберегти життя українських захисників.
Він також звернув увагу на те, що для стримування наступу Росії Україні потрібно більше допомоги Заходу.
За словами українського лідера, коли країна-агресорка "руйнує позиції наших бійців, їм треба зберегти своє життя, бо вони набагато головніші, ніж будь-які забудови".
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