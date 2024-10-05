Наступна ціль Путіна після Вугледара. Розвідка Британії озвучила попередження Україні

Згідно з даними британських розвідників, після виходу Сил оборони України з Вугледара, російські загарбники будуть намагатися окупувати населений пункт Велика Новосілка у Запорізькій області.

Росія не планує зупинятися після взяття Вугледара

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що падіння Вугледара відбулося після відновлення російської наступальної кампанії у вересні 2024 року.

Протягом останніх тижнів армія РФ де-факто оточила цей населений пункт, що призвело до відступу українських військ.

Окрім того, наголошується, що країна-агресорка РФ робила нерегулярні спроби захопити Вугледар протягом останніх двох років, зазнаючи при цьому великих втрат.

Цілком можливо, що найближчими тижнями російські війська спробують продовжити просування за Вугледар. На заході однією з імовірних цілей є населений пункт Велика Новосілкка, Запорізької області, розташоване на трасі Т0509. За 8 км на північ розташований населений пункт Богоявленка, — попереджають британські розвідники. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 05 October 2024.



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Зеленський прокоментував захоплення Вугледара Росією

Як заявив глава держави Володимир Зеленський, вихід Сил оборони України з Вугледара був правильним кроком, щоб зберегти життя українських захисників.

Він також звернув увагу на те, що для стримування наступу Росії Україні потрібно більше допомоги Заходу.

Ми достатньо наполегливі на використання далекобійної зброї, без відповідної зброї ми не можемо зупинити РФ, яка використовує відповідну зброю проти нас, руйнує все Володимир Зеленський Президент України

За словами українського лідера, коли країна-агресорка "руйнує позиції наших бійців, їм треба зберегти своє життя, бо вони набагато головніші, ніж будь-які забудови".