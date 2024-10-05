Вступ у НАТО і закінчення війни. Що відомо про таємну пропозицію для України

Як вдалося дізнатися виданню Financial Times, у західних політичних колах дедалі частіше обговорюють сценарій, згідно з якими Україна отримає гарантії вступу в НАТО, однак відмовиться продовжувати вести війну з РФ, щоб деокупувати свої території. Команда Володимира Зеленського наразі відкидає таку ідею.

Захід хоче якнайшвидшого завершення війни

Журналісти пояснюють, що Україна може отримати довгоочікувані гарантії безпеки, однак для цього Києву потрібно погодитися на те, що Москва збереже де-факто, але не де-юре контроль над окупованою територією.

Що важливо розуміти, команда українського лідера Володимира Зеленського не збирається визнавати суверенітет Росії над окупованими територіями.

Захід також усвідомлює той факт, що це може спровокувати нову хвилю російській агресії та стати серйозним ударом для міжнародної стабільності.

Натомість передбачається "мовчазна згода" на те, що ці землі треба буде повертати якось у майбутньому дипломатичними засобами. Поступка землею для отримання членства в НАТО може бути єдиною грою в місті, як сказав нам один західний дипломат, але для українців це залишається табу, принаймні публічно, наголошує видання. Поширити

“Західнонімецька модель” для України обговорюється уже давно

Як відомо, Західна Німеччина перебувала в НАТО з 1955 року, хоча Східна Німеччина залишалася під контролем Москви до 1989 року.

За словами журналістів, на Заході дискусії щодо такого сценарію для України тривають уже близько півтора роки.

Про цю ідею уже згадували колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер, колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен і чинний президент Чехії Петер Павел.