Армія РФ збила в Україні власний літак з КАБами — фото та відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ збила в Україні власний літак з КАБами — фото та відео

Су-25
Джерело:  Українська правда

5 жовтня з'явилася інформація про те, що в Донецькій області впав російський літак з КАБами. Журналісти дізналися від своїх джерел у Повітряних силах ЗСУ, що він став черговою жертвою російського “дружнього вогню”.

Головні тези:

  • Російський літак з КАБами був збитий в Україні. Журналісти отримали інформацію від джерел у Повітряних силах ЗСУ.
  • Армія РФ продовжує систематично знищувати власну техніку та зброю внаслідок “дружнього вогню”.
  • Однак Росія ніколи не визнає такі втрати, заперечуючи дані України.

Росіяни продовжують систематично знищувати власну техніку та зброю

Що важливо розуміти, удень 5 жовтня українські та російські ЗМІ й блогери почали писати про збиття літака у Донецькій області.

У мережі оприлюднили відео роботи ППО та гасіння літака на землі.

Інсайдери журналісти у Повітряних силах ЗСУ стверджують , що він був знищений самими ж російськими окупантами внаслідок “дружнього вогню”.

Що цікаво, спочатку очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов заявив, що 5 жовтня російський Су-25 збили Сили оборони України.

Уламки частково потрапляли навколо міста Костянтинівка. Уламки також впали у приватний сектор — пошкоджено кілька приватних будинків. Жертв чи постраждалих від цієї події немає, — розповів він.

За словами очевидців, літак було збито іншим російським літаком. Російська влада поки офіційно не коментувала цю інформацію.

Як на збиття російського літака відреагували самі ж окупанти

Z-канали почали запевняти усіх своїх підписників, що в Костянтинівці було збито важкий російський БПЛА “Мисливець”, а не Су-25

Усі наші літаки та екіпажі вдома. Живі, здорові та цілі. Ну а те, що стало на безпілотник менше, буває. На це вони і випробування, — написав канал Fighterbomber, однак жодних вагомих доказів не надав.

Ще один канал також стверджує, що це лише БПЛА, а не літак.

Мисливець С-70 це. Вгамуйтеся вже. Хрін із ним із цим БПЛА. Новий зробимо, — пише канал «Воєвода мовить».

Що важливо розуміти, Росія ніколи не визнає своїх втрати в результаті “дружнього вогню”.

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