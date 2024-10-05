Армія РФ збила в Україні власний літак з КАБами — фото та відео

5 жовтня з'явилася інформація про те, що в Донецькій області впав російський літак з КАБами. Журналісти дізналися від своїх джерел у Повітряних силах ЗСУ, що він став черговою жертвою російського “дружнього вогню”.
Головні тези:
- Російський літак з КАБами був збитий в Україні. Журналісти отримали інформацію від джерел у Повітряних силах ЗСУ.
- Армія РФ продовжує систематично знищувати власну техніку та зброю внаслідок “дружнього вогню”.
- Однак Росія ніколи не визнає такі втрати, заперечуючи дані України.
Росіяни продовжують систематично знищувати власну техніку та зброю
Що важливо розуміти, удень 5 жовтня українські та російські ЗМІ й блогери почали писати про збиття літака у Донецькій області.
У мережі оприлюднили відео роботи ППО та гасіння літака на землі.
Інсайдери журналісти у Повітряних силах ЗСУ стверджують , що він був знищений самими ж російськими окупантами внаслідок “дружнього вогню”.
Що цікаво, спочатку очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов заявив, що 5 жовтня російський Су-25 збили Сили оборони України.
За словами очевидців, літак було збито іншим російським літаком. Російська влада поки офіційно не коментувала цю інформацію.
Як на збиття російського літака відреагували самі ж окупанти
Z-канали почали запевняти усіх своїх підписників, що в Костянтинівці було збито важкий російський БПЛА “Мисливець”, а не Су-25
Ще один канал також стверджує, що це лише БПЛА, а не літак.
Що важливо розуміти, Росія ніколи не визнає своїх втрати в результаті “дружнього вогню”.
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