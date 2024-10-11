Сили оборони України знищили російський гелікоптер

Ситуація на фронті залишається напруженою, однак контрольованою. Генштаб ЗСУ відзвітував про нові шалені втрати армії РФ, зокрема 1 140 загарбників та один гелікоптер ворога.
Головні тези:
- Протягом 10 жовтня українські захисники відбили понад 100 російських штурмів та атак.
- Найбільше зіткнень було зафіксовано на Лиманському, Покровському та Курахівському напрямках.
- Російські загарбники здійснили понад 3400 обстрілів протягом минулої доби.
Втрати армії РФ станом на 11 жовтня 2024 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 666 340 (+1 140) осіб,
танків — 8 953 (+8) од,
бойових броньованих машин — 17 800 (+35) од,
артилерійських систем — 19 322 (+59) од,
РСЗВ — 1 229 (+4) од,
засобів ППО — 976 (+3) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16837 (+70),
крилатих ракет — 2619 (+0),
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 26398 (+84) од,
спеціальної техніки — 3396 (+10).
Ситуація на фронті 10-11 жовтня — що відомо
Протягом минулої доби було зафіксовано 114 бойових зіткнень між українськими захисниками та російськими загарбниками.
Найбільше боїв відбувається на Лиманському, Покровському та Курахівському напрямках.
10 жовтня армія РФ завдала по території України чотири ракетні удари (15 ракет), 45 авіаційних ударів (75 КАБ), використала для ураження 635 дронів-камікадзе.
Окрім того, ворог здійснив понад 3400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
На Харківському напрямку росіяни 4 рази намагалися прорватися вперед;
На Куп’янському напрямку ворог 12 разів атакував позиції українських воїнів;
На Лиманському напрямку зафіксовано 30 штурмів з боку армії РФ;
На Сіверському напрямку ворог чотири рази упродовж дня безуспішно намагався прорвати оборону України;
На Краматорському напрямку зафіксовано 7 атак противника;
На Торецькому напрямку росіяни також 7 разів влаштовували бої з бійцями ЗСУ;
На Покровському напрямку зафіксовано 18 атак армії РФ;
На Курахівському напрямку ворог 15 разів атакував українські позиції;
На Времівському напрямку Сили оборони України відбили 9 штурмів ворога;
На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення;
На Придніпровському напрямку відбулося 4 штурми ворога.
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