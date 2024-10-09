Німеччина заявила про новий успіх України та провал РФ на тлі війни

Німецький Бундесвер офіційно підтвердив, що фіксує суттєвий прогрес у наборі нових солдатів в Україні.
Головні тези:
- Німецький Бундесвер підтвердив прогрес в українській армії та зменшення артилерійської переваги РФ.
- Захисник Донецького аеропорту вказує на необхідність мобілізації для тривалої оборони країни.
Дедалі більше українців готові ставати на захист батьківщини
За словами представників армії Німеччини, вони помітили значне зростання кількості призовників ще з весни 2024.
Окрім того, за його словами, Сили оборони України нарешті почали отримувати більше боєприпасів.
Як повинна працювати мобілізація в Україні
Свою думку з цього приводу озвучив ветеран ЗСУ, захисник Донецького аеропорту Дмитро “Івіч” Вербич в інтерв'ю Online.UA.
Він нагадав українцям про те, що чоловіки та жінки, які наразі тримають оборону на фронті, не можуть займатися цим вічно.
“Івіч” також наголошує, що бентежитися через те, що в когось травмується психіка через мобілізацію, безглуздо, адже з огляду на те, що чинить в Україні злочинна армія РФ, психіка більшості і так вже значною мірою травмована.
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