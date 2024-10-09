Німеччина заявила про новий успіх України та провал РФ на тлі війни

Дедалі більше українців готові ставати на захист батьківщини

За словами представників армії Німеччини, вони помітили значне зростання кількості призовників ще з весни 2024.

Ми маємо уявлення про цифри українського набору. І вони значно зросли з весни, а саме в п'ятизначному діапазоні, — виступив з заявою з цього приводу Крістіан Фройдінг, очільнкик спеціального штабу з питань України у Федеральному міністерстві оборони. Поширити

Окрім того, за його словами, Сили оборони України нарешті почали отримувати більше боєприпасів.

Артилерійська перевага росіян вже не така велика, як навесні; вона зменшилася з восьми до одного до приблизно трьох до одного, — наголосив Крістіан Фройдінг. Поширити

Як повинна працювати мобілізація в Україні

Свою думку з цього приводу озвучив ветеран ЗСУ, захисник Донецького аеропорту Дмитро “Івіч” Вербич в інтерв'ю Online.UA.

Він нагадав українцям про те, що чоловіки та жінки, які наразі тримають оборону на фронті, не можуть займатися цим вічно.

Якщо ми всі зараз не зберемося, то дуже висока вірогідність, що держава перестане існувати, що нам всім доведеться їхати звідси, хто ідентифікує себе як українець. А всім поїхати швидше за все не вийде. Це все треба пояснювати, а не розповідати, що все якось порішається, — підкреслює Вербич. Поширити

“Івіч” також наголошує, що бентежитися через те, що в когось травмується психіка через мобілізацію, безглуздо, адже з огляду на те, що чинить в Україні злочинна армія РФ, психіка більшості і так вже значною мірою травмована.