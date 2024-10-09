Германия заявила о новом успехе Украины и провале РФ на фоне войны
Категория
Украина
Дата публикации

Германия заявила о новом успехе Украины и провале РФ на фоне войны

ВСУ
Читати українською
Источник:  Tagesschau

Немецкий Бундесвер официально подтвердил, что фиксирует значительный прогресс в наборе новых солдат в Украине.

Главные тезисы

  • Немецкий Бундесвер подтвердил прогресс в украинской армии и уменьшение артиллерийского превосходства РФ.
  • Защитник Донецкого аэропорта отмечает необходимость мобилизации для длительной обороны страны.

Все больше украинцев готовы защищать родину

По словам представителей армии Германии, они заметили значительный рост числа призывников еще с весны 2024 года.

У нас есть представление о цифрах украинского набора. И они значительно выросли с весны, а именно в пятизначном диапазоне, — выступил с заявлением по этому поводу Кристиан Фрейдинг, глава специального штаба по вопросам Украины в Федеральном министерстве обороны.

Кроме того, по его словам, Силы обороны Украины начали получать больше боеприпасов.

Артиллерийское преимущество россиян уже не так велико, как весной; оно уменьшилось с восьми до одного до трех до одного, — подчеркнул Кристиан Фрейдинг.

Как должна работать мобилизация в Украине

Свое мнение по этому поводу озвучил ветеран ВСУ, защитник Донецкого аэропорта Дмитрий “Ивич” Вербич в интервью Online.UA.

Он напомнил украинцам о том, что мужчины и женщины, держащие оборону на фронте, не могут заниматься этим вечно.

Если мы все сейчас не соберемся, то очень высока вероятность, что государство перестанет существовать, что нам всем придется ехать отсюда, кто идентифицирует себя как украинец. А всем уехать скорее всего не получится. Это все нужно объяснять, а не рассказывать, что все как-то решается, — подчеркивает Вербич.

“Ивич” также отмечает, что переживать из-за того, что у кого-то травмируется психика из-за мобилизации, бессмысленно, ведь учитывая, что делает в Украине преступная армия РФ, психика большинства и так уже в значительной степени травмирована.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Тотальная мобилизация. Командир роты "Гонор" Александр Ябчанка спрогнозировал развитие событий в случае поражения Украины
Ябчанка
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Мобилизация в РФ значительно усложняется. Эксперты назвали причину
Мобилизация в РФ значительно усложняется
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Мобилизация в Украине продолжается по плану военных — видео
Офис Президента Украины
Мобилизация в Украине продолжается по плану военных — видео

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?