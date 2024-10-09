Германия заявила о новом успехе Украины и провале РФ на фоне войны

Немецкий Бундесвер официально подтвердил, что фиксирует значительный прогресс в наборе новых солдат в Украине.
Главные тезисы
- Немецкий Бундесвер подтвердил прогресс в украинской армии и уменьшение артиллерийского превосходства РФ.
- Защитник Донецкого аэропорта отмечает необходимость мобилизации для длительной обороны страны.
Все больше украинцев готовы защищать родину
По словам представителей армии Германии, они заметили значительный рост числа призывников еще с весны 2024 года.
Кроме того, по его словам, Силы обороны Украины начали получать больше боеприпасов.
Как должна работать мобилизация в Украине
Свое мнение по этому поводу озвучил ветеран ВСУ, защитник Донецкого аэропорта Дмитрий “Ивич” Вербич в интервью Online.UA.
Он напомнил украинцам о том, что мужчины и женщины, держащие оборону на фронте, не могут заниматься этим вечно.
“Ивич” также отмечает, что переживать из-за того, что у кого-то травмируется психика из-за мобилизации, бессмысленно, ведь учитывая, что делает в Украине преступная армия РФ, психика большинства и так уже в значительной степени травмирована.
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