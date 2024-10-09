Германия заявила о новом успехе Украины и провале РФ на фоне войны

Все больше украинцев готовы защищать родину

По словам представителей армии Германии, они заметили значительный рост числа призывников еще с весны 2024 года.

У нас есть представление о цифрах украинского набора. И они значительно выросли с весны, а именно в пятизначном диапазоне, — выступил с заявлением по этому поводу Кристиан Фрейдинг, глава специального штаба по вопросам Украины в Федеральном министерстве обороны. Поделиться

Кроме того, по его словам, Силы обороны Украины начали получать больше боеприпасов.

Артиллерийское преимущество россиян уже не так велико, как весной; оно уменьшилось с восьми до одного до трех до одного, — подчеркнул Кристиан Фрейдинг. Поделиться

Как должна работать мобилизация в Украине

Свое мнение по этому поводу озвучил ветеран ВСУ, защитник Донецкого аэропорта Дмитрий “Ивич” Вербич в интервью Online.UA.

Он напомнил украинцам о том, что мужчины и женщины, держащие оборону на фронте, не могут заниматься этим вечно.

Если мы все сейчас не соберемся, то очень высока вероятность, что государство перестанет существовать, что нам всем придется ехать отсюда, кто идентифицирует себя как украинец. А всем уехать скорее всего не получится. Это все нужно объяснять, а не рассказывать, что все как-то решается, — подчеркивает Вербич. Поделиться

“Ивич” также отмечает, что переживать из-за того, что у кого-то травмируется психика из-за мобилизации, бессмысленно, ведь учитывая, что делает в Украине преступная армия РФ, психика большинства и так уже в значительной степени травмирована.