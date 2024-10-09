Буданов був із нами на ключовому етапі операції у Вовчанську ― розвідник "Лінукс"

Командир підрозділу “Стугна” спецпідрозділу “Тимура” ГУР МО України з позивним “Лінукс” розкрив невідомі раніше деталі звільнення Вовчанського агрегатного заводу. Як виявилося, начальник воєнної розвідки Кирило Буданов безпосередню керував цією небезпечною місією на ключовому етапі.
Головні тези:
- Стало відомо про участь начальника ГУР Кирила Буданова у звільненні Вовчанського агрегатного заводу.
- Ця місія включала багатоетапну операцію з використанням великих сил та різноманітних засобів, таких як безпілотники та артилерія. Окрім того, були залучені висококваліфіковані бійці.
- Буданов не лише керував операцією, а й мотивував свої бійців під час виконання надскладних бойових завдань.
Буданов керував операцією у Вовчанську на ключовому етапі
За словами “Лінукса”, одним з найголовніших етапів місії стало непомітне для російських окупантів накопичення українських сил і засобів у районі проведення бойового завдання.
Розвідники звертає увагу на те, що це класика операцій для спецпідрозділів.
Він також додав, що одним з ключових факторів під час здійснення місії була чітка координація між задіяними у штурмі групами спецпідрозділу Тимура ― “Стугна”, “Парагон”, “Юнгер”, РДК, БДК, “Терор”.
Як пояснив “Лінукс”, кожна зі вказаних груп мала свою специфіку роботи.
Окрім того, розвідник розповів про роль начальника ГУР МО України генерал-лейтенанта Кирила Буданова під час звільнення Вовчанського агрегатного заводу.
Як насправді звільняли Вовчанський агрегатний завод
24 вересня ГУР офіційно підтвердило, що українські розвідники успішно завершили складну операцію, завдяки якій вдалося повністю звільнити територію Вовчанського агрегатного заводу.
Ба більше, повідомлялося, що вони змогли ліквідувати російських окупантів в усіх будівлях підприємства.
Підрозділи ГУР провели системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з російськими загарбниками в умовах щільної забудови. Інколи навіть відбувався рукопашний бій.
Ворог застосовував проти українських сил значну кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, КАБів та важкі вогнеметні системи “Солнцепьок”.
Попри це, бійцям ГУР МОУ вдалося повернути завод під контроль ЗСУ після зачистки усіх 30 будівель об’єкту.
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