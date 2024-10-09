Буданов був із нами на ключовому етапі операції у Вовчанську ― розвідник "Лінукс"

Командир підрозділу “Стугна” спецпідрозділу “Тимура” ГУР МО України з позивним “Лінукс” розкрив невідомі раніше деталі звільнення Вовчанського агрегатного заводу. Як виявилося, начальник воєнної розвідки Кирило Буданов безпосередню керував цією небезпечною місією на ключовому етапі.

Буданов керував операцією у Вовчанську на ключовому етапі

За словами “Лінукса”, одним з найголовніших етапів місії стало непомітне для російських окупантів накопичення українських сил і засобів у районі проведення бойового завдання.

Розвідники звертає увагу на те, що це класика операцій для спецпідрозділів.

Це складна кількаетапна операція, до виконання якої були залучені великі сили: і безпілотних систем, і артилерії, і особового складу, який має досвід зачистки подібних будівель. Тож це було завдання для нас, і ми його виконали повністю, ― наголосив командир підрозділу “Стугна”. Поширити

Він також додав, що одним з ключових факторів під час здійснення місії була чітка координація між задіяними у штурмі групами спецпідрозділу Тимура ― “Стугна”, “Парагон”, “Юнгер”, РДК, БДК, “Терор”.

Як пояснив “Лінукс”, кожна зі вказаних груп мала свою специфіку роботи.

Окрім того, розвідник розповів про роль начальника ГУР МО України генерал-лейтенанта Кирила Буданова під час звільнення Вовчанського агрегатного заводу.

Ні для кого не таємниця, що Кирило Олексійович Буданов часто безпосередньо бере участь в операціях. Конкретно в цій операції він був з нами в ключовий момент, на ключовому етапі. Кілька діб був присутній, безпосередньо керував місією. Безумовно, це підтримує бійців, дає їм мотивацію, ― наголосив “Лінукс”. Поширити

Як насправді звільняли Вовчанський агрегатний завод

24 вересня ГУР офіційно підтвердило, що українські розвідники успішно завершили складну операцію, завдяки якій вдалося повністю звільнити територію Вовчанського агрегатного заводу.

Ба більше, повідомлялося, що вони змогли ліквідувати російських окупантів в усіх будівлях підприємства.

Підрозділи ГУР провели системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з російськими загарбниками в умовах щільної забудови. Інколи навіть відбувався рукопашний бій.

Що важливо розуміти, армія РФ перетворила агрегатний завод у свою пропагандистську “фортецю”, задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади СпП повітряно-десантних військ (Кубінка, Москва). Поширити

Ворог застосовував проти українських сил значну кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, КАБів та важкі вогнеметні системи “Солнцепьок”.