"Подарунок" Путіну. Кіберфахівці ГУР зламали систему “Правосудие” РФ — джерела

Україна ефектно “привітала” з днем народження нелегітимного президента Росії Володимира Путіна. Кіберспеціалісти ГУР спільно з активістами групи “ВО Team” здійснили злам державної автоматизованої системи “Правосудие”. Про це Online.UA стало відомо від компетентних джерел у воєнній розвідці.
Головні тези:
- Українські кіберфахівці ГУР разом з активістами групи “ВО Team” здійснили успішний кіберудар на систему “Правосудие” в Росії.
- Атака спричинила паралізацію роботи судів, електронних поштових скриньок та сайтів національної судової системи РФ.
- Цей кіберподарунок Путіну став можливим через низьку кваліфікацію російських фахівців з кібербезпеки та “дірки” в розпіарених системах кібербезпеки.
Кіберподарунок Путіну: ГУР паралізувало роботу судової системи Росії
7 жовтня кіберфахівці ГУР МО України спільно з активістами групи “ВО Team” «привітали» російського диктатора Путіна з днем народження зламом державної автоматизованої системи “Правосудие”, завдяки якій відбувається електронний документообіг у всіх судах РФ.
Як повідомляють джерела Online.UA в ГУР, атака паралізувала роботу судів, відомчих електронних поштових скриньок та офіційних сайтів.
Внаслідок кіберудару отримано персональні дані користувачів та внутрішню документацію системи. Наразі росіяни повідомляють про неможливість подачі позовів та перегляду часу судових засідань, позаяк сайти судів виведено з ладу.
Система «Правосудие» — це система електронного документообігу в судах РФ усіх юрисдикцій та рівнів. Через неї подають судові заяви, інформують про призначення та зміни судових засідань, отримують консультації щодо судових справ.
ГУР атакувало банківський сектор Росії
Кіберфахівці ГУР 2 жовтня знову атакували банківський сектор РФ, який допомагає їй у війні проти України.
Під кіберудар потрапили Альфа-банк, банк «Открытие», а також телекомунікаційний оператор «Ростелеком».
Виник збій у системі швидких платежів, мобільні застосунки й онлайн-банкінг теж не працювали. Проблеми з цим є і досі.
Прокремлівські медіа після атаки українських кіберспеціалістів писали, що в банках РФ визнають глобальний збій, проте не вказують причин.
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