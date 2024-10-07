"Подарунок" Путіну. Кіберфахівці ГУР зламали систему “Правосудие” РФ — джерела

Україна ефектно “привітала” з днем народження нелегітимного президента Росії Володимира Путіна. Кіберспеціалісти ГУР спільно з активістами групи “ВО Team” здійснили злам державної автоматизованої системи “Правосудие”. Про це Online.UA стало відомо від компетентних джерел у воєнній розвідці.

Кіберподарунок Путіну: ГУР паралізувало роботу судової системи Росії

7 жовтня кіберфахівці ГУР МО України спільно з активістами групи “ВО Team” «привітали» російського диктатора Путіна з днем народження зламом державної автоматизованої системи “Правосудие”, завдяки якій відбувається електронний документообіг у всіх судах РФ.

Інтернет-портал РФ “Правосудие”

Як повідомляють джерела Online.UA в ГУР, атака паралізувала роботу судів, відомчих електронних поштових скриньок та офіційних сайтів.

Інтернет-портал РФ “Правосудие”

Внаслідок кіберудару отримано персональні дані користувачів та внутрішню документацію системи. Наразі росіяни повідомляють про неможливість подачі позовів та перегляду часу судових засідань, позаяк сайти судів виведено з ладу.

Скарги російських користувачів на непрацюючий портал “Правосудие”

За інформацією джерел у воєнній розвідці, кіберудар став можливим через низьку кваліфікацію російських фахівців з кібербезпеки, а також через «дірки» в розпіарених російських системах кібербезпеки від “Лабораторї Касперського”, ПАТ “Positive Technologies” та АТ “ИВК”. Поширити

Виведені з ладу російські сервери

Система «Правосудие» — це система електронного документообігу в судах РФ усіх юрисдикцій та рівнів. Через неї подають судові заяви, інформують про призначення та зміни судових засідань, отримують консультації щодо судових справ.

ГУР атакувало банківський сектор Росії

Кіберфахівці ГУР 2 жовтня знову атакували банківський сектор РФ, який допомагає їй у війні проти України.

Під кіберудар потрапили Альфа-банк, банк «Открытие», а також телекомунікаційний оператор «Ростелеком».

Виник збій у системі швидких платежів, мобільні застосунки й онлайн-банкінг теж не працювали. Проблеми з цим є і досі.

Прокремлівські медіа після атаки українських кіберспеціалістів писали, що в банках РФ визнають глобальний збій, проте не вказують причин.