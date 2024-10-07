"Подарок" Путину. Киберспециалисты ГУР взломали систему "Правосудие" РФ — источники

Украина эффектно поздравила с днем рождения нелегитимного президента России Владимира Путина. Киберспециалисты ГУР совместно с активистами группы ВО Team совершили взлом государственной автоматизированной системы “Правосудие”. Об этом Online.UA стало известно от компетентных источников в военной разведке.
Главные тезисы
- Киберспециалисты ГУР и группы ВО Team провели успешный киберудар на систему “Правосудие” в России, парализовав работу судов и сайтов.
- Атака стала возможной из-за низкой квалификации российских специалистов по кибербезопасности и дыр в системах защиты.
- Российские серверы были выведены из строя из-за недостаточной кибербезопасности, отмечают источники в военной разведке.
- Украина продемонстрировала свои возможности в сфере кибербезопасности, нанеся серьезный ущерб российским системам.
Киберподарок Путину: ГУР парализовало работу судебной системы России
7 октября киберспециалисты ГУР МО Украины совместно с активистами группы ВО Team поздравили российского диктатора Путина с днем рождения взломом государственной автоматизированной системы “Правосудие”, благодаря которой происходит электронный документооборот во всех судах РФ.
Как сообщают источники Online.UA в ГУР, атака парализовала работу судов, ведомственных электронных почтовых ящиков и официальных сайтов.
В результате киберудара получены персональные данные пользователей и внутренняя документация системы. В настоящее время россияне сообщают о невозможности подачи исков и пересмотре времени судебных заседаний, поскольку сайты судов выведены из строя.
Система «Правосудие» — это система электронного документооборота в судах РФ всех юрисдикций и уровней. Через нее подают судебные заявления, информируют о назначении и изменениях судебных заседаний, получают консультации по судебным делам.
ГУР атаковало банковский сектор России
Киберспециалисты ГУР 2 октября снова атаковали банковский сектор РФ, помогающий ей в войне против Украины.
Под киберударом попали Альфа-банк, банк «Открытие», а также телекоммуникационный оператор «Ростелеком».
Возник сбой в системе быстрых платежей, мобильные приложения и онлайн-банкинг тоже не работали. Проблемы с этим есть до сих пор.
Прокремлевские медиа после атаки украинских киберспециалистов писали, что в банках РФ признают глобальный сбой, однако не указывают причины.
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