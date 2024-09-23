Киберспециалисты ГУР снова масштабно атаковали банки РФ — источники

Хакеры ГУР снова атаковали банковскую систему РФ. Известно, что в этот раз среди пострадавших АО Россельхозбанк и ПАО Московский кредитный банк. Об этом Online.UA сообщили источники в украинской разведке.
Главные тезисы
- ГУР совершило масштабную атаку на банковскую систему РФ, в результате которой нарушена работа многих финансовых учреждений.
- Украинская разведка сообщила об участии ГУР в хакерских операциях против российских банков, таких как Россельхозбанк и Московский кредитный банк.
- Предыдущие кибератаки ГУР на российские ресурсы, занимающиеся производством оружия и военной инфраструктурой, также оказались успешными.
- ГУР намеренно направляет свои действия против финансовых учреждений и объектов оборонной отрасли РФ, с целью дестабилизации и нанесения ущерба.
- Целью кибератак ГУР является принуждение Российской Федерации к выводу оккупационной армии с территории Украины, путем атак на финансовый сектор и военно-промышленный комплекс.
Что известно о новой атаке ГУР на банковскую систему РФ
Как отмечают источники, рабочая неделя началась с очередной хакерской атаки на российские банки. Взломы совершены хакерами Главного управления разведки.
В настоящее время нарушена работа сайтов, нет доступа к услугам интернет-банкинга, не работают мобильные приложения.
Технические службы банков пока даже приблизительно не могут определить, когда возобновится стабильная работа сервисов.
Что известно о результатах предыдущих киберопераций ГУР
7 сентября киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали ряд российских ресурсов, причастных к производству оружия.
Как отмечается, под ударом оказались предприятия, производящие элементы для радиоэлектронной базы, других запчастей для российского оружия, оборудование для обработки металлов.
Среди них — "СМКомплект ЭК", "КристЭлКом", "КонтурНИИРС", "Чип-проф", "Челябинский завод промышленной модернизации", "Сибинструмент", "Метка.ру" и ряд других.
Также 12 сентября ГУР совершило DDOS-атаку на крупнейшие банки РФ, что привело к сбоям в работе банковских систем. В частности, атака привела к нарушениям в работе сервисов таких банков:
Банк Россия;
газ банк;
Тинькофф банк.
В результате хакерской атаки нарушена работа платежной системы скорых платежей Центробанка РФ.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-