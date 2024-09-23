Киберспециалисты ГУР снова масштабно атаковали банки РФ — источники

Хакеры ГУР снова атаковали банковскую систему РФ. Известно, что в этот раз среди пострадавших АО Россельхозбанк и ПАО Московский кредитный банк. Об этом Online.UA сообщили источники в украинской разведке.

Что известно о новой атаке ГУР на банковскую систему РФ

Как отмечают источники, рабочая неделя началась с очередной хакерской атаки на российские банки. Взломы совершены хакерами Главного управления разведки.

В настоящее время нарушена работа сайтов, нет доступа к услугам интернет-банкинга, не работают мобильные приложения.

Технические службы банков пока даже приблизительно не могут определить, когда возобновится стабильная работа сервисов.

Эти акции не имеют определенного срока действия. Финансовая система РФ будет терпеть удары ровно до тех пор, пока последний оккупант не покинет территорию Украины. Россияне должны осознавать, что каждое финансовое учреждение является законной целью для наших Сил безопасности и обороны, ведь все они участвуют в финансировании оккупационной армии, добавляет наш собеседник в разведке. Поделиться

Что известно о результатах предыдущих киберопераций ГУР

7 сентября киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали ряд российских ресурсов, причастных к производству оружия.

Как отмечается, под ударом оказались предприятия, производящие элементы для радиоэлектронной базы, других запчастей для российского оружия, оборудование для обработки металлов.

Также пострадали ресурсы компаний, участвующих в строительстве объектов военной инфраструктуры РФ. Поделиться

Среди них — "СМКомплект ЭК", "КристЭлКом", "КонтурНИИРС", "Чип-проф", "Челябинский завод промышленной модернизации", "Сибинструмент", "Метка.ру" и ряд других.

Также 12 сентября ГУР совершило DDOS-атаку на крупнейшие банки РФ, что привело к сбоям в работе банковских систем. В частности, атака привела к нарушениям в работе сервисов таких банков:

Банк Россия;

газ банк;

Тинькофф банк.

В результате хакерской атаки нарушена работа платежной системы скорых платежей Центробанка РФ.