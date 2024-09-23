Кіберфахівці ГУР знову масштабно атакували банки РФ — джерела

Хакери ГУР знову атакували банківську систему РФ. Відомо, що цього разу серед “постраждалих” АТ “Россільгоспбанк” та ПАТ “Московський кредитний банк”. Про це Online.UA повідомили джерела в українській розвідці.
Головні тези:
- ГУР знову атакували банки РФ, серед яких “Россільгоспбанк" та “Московський кредитний банк”.
- Хакери ГУР здійснили хакерську атаку на банківську систему РФ, перекривши доступ до послуг інтернет-банкінгу та мобільних додатків.
- Результати попередніх кібероперацій ГУР включають атаки на підприємства виробництва зброї та ресурси військової інфраструктури РФ.
- DDOS-атака ГУР на найбільші банки РФ спричинила збої в роботі банківських систем, включаючи платіжну систему швидких платежів Центробанку РФ.
- Акції кіберфахівців ГУР проти фінансової системи РФ триватимуть, поки окупанти не залишать територію України.
Що відомо про нову атаку ГУР на банківську систему РФ
Як зазначають джерела, робочий тиждень розпочався з чергової хакерської атаки на російські банки. Злами здійснено хакерами Головного управління розвідки.
Наразі порушено роботу сайтів, немає доступу до послуг інтернет-банкінгу, не працюють мобільні додатки.
Технічні служби банків поки що навіть приблизно не можуть визначити, коли відновиться стабільна робота сервісів.
Що відомо про результати попередніх кібероперацій ГУР
7 вересня кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували низку російських ресурсів, причетних до виробництва зброї.
Як зазначається, під ударом опинились підприємства, які виготовляють елементи для радіоелектронної бази, інших запчастин для російської зброї, обладнання для обробки металів.
Серед них ― «СМКомплект ЕК», «КрістЕлКом», «КонтурНИИРС», «Чіп-проф», «челябінський завод промислової модернізації», «сібінструмент», «смєтка.ру» та низка інших.
Також 12 вересня ГУР здійснило DDOS-атаку на найбільші банки РФ, що призвело до збоїв у роботі банківських систем. Зокрема атака призвела до порушень у роботі сервісів таких банків:
Банк Росія;
Газ банк;
Тінькофф банк.
У результаті хакерської атаки порушена робота платіжної системи швидких платежів Центробанку РФ.
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