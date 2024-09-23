Кіберфахівці ГУР знову масштабно атакували банки РФ — джерела

Хакери ГУР знову атакували банківську систему РФ. Відомо, що цього разу серед “постраждалих” АТ “Россільгоспбанк” та ПАТ “Московський кредитний банк”. Про це Online.UA повідомили джерела в українській розвідці.

Що відомо про нову атаку ГУР на банківську систему РФ

Як зазначають джерела, робочий тиждень розпочався з чергової хакерської атаки на російські банки. Злами здійснено хакерами Головного управління розвідки.

Наразі порушено роботу сайтів, немає доступу до послуг інтернет-банкінгу, не працюють мобільні додатки.

Технічні служби банків поки що навіть приблизно не можуть визначити, коли відновиться стабільна робота сервісів.

Ці акції не мають визначеного терміну дії. Фінансова система РФ зазнаватиме ударів рівно до того часу, доки останній окупант не залишить територію України. Росіяни мають усвідомлювати, що кожна фінансова установа — законна ціль для наших Сил безпеки і оборони, адже всі вони беруть участь у фінансуванні окупаційної армії, додає наш співрозмовник в розвідці. Поширити

Що відомо про результати попередніх кібероперацій ГУР

7 вересня кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували низку російських ресурсів, причетних до виробництва зброї.

Як зазначається, під ударом опинились підприємства, які виготовляють елементи для радіоелектронної бази, інших запчастин для російської зброї, обладнання для обробки металів.

Також постраждали ресурси компаній, які беруть участь в розбудові об’єктів військової інфраструктури РФ. Поширити

Серед них ― «СМКомплект ЕК», «КрістЕлКом», «КонтурНИИРС», «Чіп-проф», «челябінський завод промислової модернізації», «сібінструмент», «смєтка.ру» та низка інших.

Також 12 вересня ГУР здійснило DDOS-атаку на найбільші банки РФ, що призвело до збоїв у роботі банківських систем. Зокрема атака призвела до порушень у роботі сервісів таких банків:

Банк Росія;

Газ банк;

Тінькофф банк.

У результаті хакерської атаки порушена робота платіжної системи швидких платежів Центробанку РФ.