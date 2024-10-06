Буданов отримав відзнаку за внесок ГУР у боротьбі з окупантами РФ

Голова Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов отримав відзнаку від прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля за значний внесок у боротьбу проти російських загарбників під час війни.

Буданов отримав відзнаку за внесок воєнної розвідки у боротьбі з окупантами РФ

Очільник ГУР Кирило Буданов подякував уряду та особисто Шмигалю за визнання результатів діяльності ГУР і підтримку спецслужби.

Він підкреслив, що ця нагорода є символом важливості роботи кожного співробітника розвідки, які щодня мужньо і наполегливо захищають Україну.

Ця відзнака підкреслює роль і значущість кожного розвідника, які щоденно, сміливо й наполегливо працюють на різних ділянках боротьби з агресором, — зазначив Кирило Буданов. Поширити

Він також додав, що ГУР продовжує рішучу боротьбу за захист України та її народу від російських окупантів і їхніх злочинів.

ГУР атакує РФ на суші, у воді та в кіберпросторі

Спецпризначенці регулярно проводять операції на ТОТ та території Росії, а також здійснюють атаки на російські сервіси.

12 вересня було здійснено дві важливі операції: атака на банківські сервіси та рейд у Чорному морі. В результаті у росіян «лягли» сайти та мобільні додатки найбільших банків, вони втратили особовий склад на платформі «Крим-2» і літак Су-30СМ, було пошкоджено обладнання.