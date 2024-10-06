Буданов отримав відзнаку за внесок ГУР у боротьбі з окупантами РФ

Голова Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов отримав відзнаку від прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля за значний внесок у боротьбу проти російських загарбників під час війни.
Головні тези:
- Голова ГУР Кирило Буданов отримав відзнаку від уряду України за внесок у боротьбу з російськими окупантами.
- Розвідники ведуть рішучу боротьбу за захист України в кіберпросторі, на суші та у воді.
- Українські дрони виконують успішні операції у російських областях, атакуючи військові об’єкти та нафтобази.
- ГУР регулярно проводить операції на території Росії, підкреслюючи рішучість в захисті України.
- Відзнака ГУР за внесок у боротьбу з окупантами підкреслює важливість роботи розвідників у захисті країни від агресора.
Буданов отримав відзнаку за внесок воєнної розвідки у боротьбі з окупантами РФ
Очільник ГУР Кирило Буданов подякував уряду та особисто Шмигалю за визнання результатів діяльності ГУР і підтримку спецслужби.
Він підкреслив, що ця нагорода є символом важливості роботи кожного співробітника розвідки, які щодня мужньо і наполегливо захищають Україну.
Він також додав, що ГУР продовжує рішучу боротьбу за захист України та її народу від російських окупантів і їхніх злочинів.
ГУР атакує РФ на суші, у воді та в кіберпросторі
Спецпризначенці регулярно проводять операції на ТОТ та території Росії, а також здійснюють атаки на російські сервіси.
12 вересня було здійснено дві важливі операції: атака на банківські сервіси та рейд у Чорному морі. В результаті у росіян «лягли» сайти та мобільні додатки найбільших банків, вони втратили особовий склад на платформі «Крим-2» і літак Су-30СМ, було пошкоджено обладнання.
Українські дрони літають у російські області чи не щоночі, атакуючи військові об’єкти та нафтобази. Деякі безпілотники навіть залітають на відстань понад 1 тис км.
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