Буданов получил отличие за вклад ГУР в борьбе с оккупантами РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Буданов получил отличие за вклад ГУР в борьбе с оккупантами РФ

Кирилл Буданов
Буданов получил отличие за вклад ГУР в борьбе с оккупантами РФ
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Глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов получил отличие от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля за значительный вклад в борьбу против российских захватчиков во время войны.

Главные тезисы

  • Кирилл Буданов получил отличие за вклад в борьбу с российскими оккупантами во время войны.
  • ГУР продолжает решительную борьбу за защиту Украины от российских окупантов и их преступлений.
  • Украинские спецслужбы проводят операции на суше, в воде и в киберпространстве, нанося удары по России.
  • 12 сентября ГУР провела важные операции, в том числе атаку на банковские сервисы и рейд по Черному морю.
  • Украинские дроны регулярно атакуют российские области, нанося удары по военным объектам и нефтебазам.

Буданов получил отличие за вклад военной разведки в борьбе с оккупантами РФ

Глава ГУР Кирилл Буданов поблагодарил правительство и лично Шмыгаля за признание результатов деятельности ГУР и поддержку спецслужбы.

Он подчеркнул, что эта награда является символом важности работы каждого сотрудника разведки, ежедневно мужественно и упорно защищающих Украину.

Это отличие подчеркивает роль и значимость каждого разведчика, ежедневно, смело и упорно работающих на разных участках борьбы с агрессором, — отметил Кирилл Буданов.

Он также добавил, что ГУР продолжает решительную борьбу за защиту Украины и ее народа от российских окупантов и их преступлений.

ГУР атакует РФ на суше, в воде и в киберпространстве

Спецназовцы регулярно проводят операции на ТОТ и территории России, а также совершают атаки на российские сервисы.

12 сентября были совершены две важные операции: атака на банковские сервисы и рейд по Черному морю. В результате у россиян «легли» сайты и мобильные приложения крупнейших банков, они потеряли личный состав на платформе «Крым-2» и самолет Су-30СМ, повреждено оборудование.

Украинские дроны летают в российские области почти каждую ночь, атакуя военные объекты и нефтебазы. Некоторые беспилотники даже залетают на расстояние более 1 тыс. км.

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