Буданов получил отличие за вклад ГУР в борьбе с оккупантами РФ

Глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов получил отличие от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля за значительный вклад в борьбу против российских захватчиков во время войны.

Буданов получил отличие за вклад военной разведки в борьбе с оккупантами РФ

Глава ГУР Кирилл Буданов поблагодарил правительство и лично Шмыгаля за признание результатов деятельности ГУР и поддержку спецслужбы.

Он подчеркнул, что эта награда является символом важности работы каждого сотрудника разведки, ежедневно мужественно и упорно защищающих Украину.

Это отличие подчеркивает роль и значимость каждого разведчика, ежедневно, смело и упорно работающих на разных участках борьбы с агрессором, — отметил Кирилл Буданов. Поделиться

Он также добавил, что ГУР продолжает решительную борьбу за защиту Украины и ее народа от российских окупантов и их преступлений.

ГУР атакует РФ на суше, в воде и в киберпространстве

Спецназовцы регулярно проводят операции на ТОТ и территории России, а также совершают атаки на российские сервисы.

12 сентября были совершены две важные операции: атака на банковские сервисы и рейд по Черному морю. В результате у россиян «легли» сайты и мобильные приложения крупнейших банков, они потеряли личный состав на платформе «Крым-2» и самолет Су-30СМ, повреждено оборудование.