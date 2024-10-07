Бійці ГУР вивели з ладу російський корабель "Олександр Обухов" — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці ГУР вивели з ладу російський корабель "Олександр Обухов" — відео

ГУР
Бійці ГУР вивели з ладу російський корабель "Олександр Обухов" — відео
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Внаслідок успішної операції ГУР МО України виведено з ладу тральщик балтійського флоту ЗС РФ  “Олександр Обухов”.

Головні тези:

  • Успішна операція ГУР вивела з ладу російський корабель “Олександр Обухов”, призначений для проєктування та нейтралізації морських мін.
  • Пошкодження російського тральника може виявитись серйозною проблемою через складність та вартість ремонту двигуна М-503.
  • Спецоперація “Рибалка” виявилася успішною, демонструючи втрату контролю Путіна над ситуацією в країні-агресорі.
  • Ракетний катер “Сєрпухов” також зазнав ушкоджень через диверсію і потребує тривалого та вартісного ремонту, що є важливим для оборони України.

ГУР вивело з ладу черговий російський корабель

 Як зазначає розвідка, корабель базувався у місті Балтійськ та мав виходити на бойове чергування. Однак він зазнав важких пошкоджень — через загадкову появу отвору у газоході до двигуна потрапила вода.

Тепер російський тральник став на капітальний ремонт, і це може виявитись серйозною проблемою — пошкоджений двигун М-503 доволі дефіцитна річ. Ремонт ключової установки на кораблі технічно складний та дороговартісний, — розповіли в ГУР.

У розвідці нагадали, що даний тральник у липні проходив ремонтні роботи у місті Санкт-Петербург.

Це вже не перший виведений з ладу російський тральник — у квітні 2024-го внаслідок операції ГУР МО України "Рибалка" було виведено з ладу ракетний катер "Сєрпухов".

Тральник "Олександр Обухов" є російським базовим протимінним кораблем проєкту 12700 класу "Александрит". Він був введений в експлуатацію в грудні 2016 року та належить до Балтійського флоту ВМФ Росії. 

Що відомо про стан ракетного корабля РФ "Серпухов"

Головне управління розвідки отримало підтвердження, що корабель зазнав суттєвих ушкоджень у результаті диверсії, яку організував боєць “ЛСР”

Ба більше, також стало відомо, що він потребує тривалого і вартісного ремонту.

Що важливо розуміти, МРК "Серпухов" проєкту 21631 "Буян-М" — це один із найсучасніших ракетних катерів в складі флоту агресора, який уперше спустили на воду 9 років тому.

У липні в ГУР розповіли, що підпал на борту корабля влаштував російський військовий, який з 2023 року співпрацює з українськими спецслужбами.

Сам ракетний крейсер здатний використовувати ракети "Калібр" та "Онікс" і саме тому його виведення з бойового чергування є вкрай важливим фактом для Сил оборони України, — наголошують у ГУР.

Андрій Юсов звертає увагу на те, що спецоперація “Рибалка” виявилася не лише вкрай успішною, адже вдалось вивести з ладу один із найсучасніших ракетних кораблів РФ, а й продемонструвала, що Путін втрачає контроль над тим, що відбувається в країні-агресорці.

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