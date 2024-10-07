Бойцы ГУР вывели из строя российский корабль "Александр Обухов" — видео

ГУР вывело из строя очередной российский корабль

Как отмечает разведка, корабль базировался в городе Балтийск и должен был выходить на боевое дежурство. Однако он получил тяжелые повреждения — из-за загадочного появления отверстия в газоходе к двигателю попала вода.

Теперь российский тральник встал на капитальный ремонт, и это может оказаться серьезной проблемой — поврежденный двигатель М-503 довольно дефицитная вещь. Ремонт ключевой установки на корабле технически сложен и дорогостоящ, — рассказали в ГУР. Поделиться

В разведке напомнили, что данный тральник в июле проходил ремонтные работы в городе Санкт-Петербурге.

Это уже не первый выведенный из строя российский тральник — в апреле 2024-го в результате операции ГУР МО Украины "Рыбалка" был выведен из строя ракетный катер "Серпухов".

Тральник "Александр Обухов" является российским базовым противоминным кораблем проекта 12700 класса "Александрит". Он был введен в эксплуатацию в декабре 2016 года и принадлежит Балтийскому флоту ВМФ России.

Что известно о состоянии ракетного корабля РФ "Серпухов"

Главное управление разведки получило подтверждение, что корабль получил серьезные повреждения в результате диверсии, которую организовал боец "ЛСР"

Более того, также стало известно, что он нуждается в длительном и стоимостном ремонте.

Что важно понимать, МРК "Серпухов" проекта 21631 "Буян-М" — один из самых современных ракетных катеров в составе флота агрессора, который впервые спустили на воду 9 лет назад.

В июле в ГУР рассказали, что поджог на борту корабля устроил российский военный, с 2023 года сотрудничающий с украинскими спецслужбами.

Сам ракетный крейсер способен использовать ракеты "Калибр" и "Оникс" и именно поэтому его выведение из боевого дежурства является очень важным фактом для Сил обороны Украины, — отмечают в ГУР. Поделиться

Андрей Юсов обращает внимание на то, что спецоперация Рыбалка оказалась не только крайне успешной, ведь удалось вывести из строя один из самых современных ракетных кораблей РФ, но и продемонстрировала, что Путин теряет контроль над происходящим в стране-агрессоре.