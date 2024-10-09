Буданов был с нами на ключевом этапе операции в Волчанске ― разведчик "Линукс"

Командир подразделения "Стугна" спецподразделения "Тимура" ГУР МО Украины с позывным "Линукс" раскрыл неизвестные ранее детали освобождения Волчанского агрегатного завода. Как оказалось, начальник военной разведки Кирилл Буданов принимал непосредственное участие в этой опасной операции.
Главные тезисы
- Стало известно об участии начальника ГУР Кирилла Буданова в освобождении Волчанского агрегатного завода
- Эта миссия включала в себя многоэтапную операцию с использованием больших сил и различных средств, таких как беспилотники, артиллерия. Также были привлечены высококвалифицированные бойцы.
- Буданов не только руководил операцией, но и мотивировал своих бойцов во время выполнения сверхсложных боевых задач.
Буданов руководил операцией в Волчанске на ключевом этапе
По словам “Линукса”, одним из самых главных этапов миссии стало незаметное для российских оккупантов накопление украинских сил и средств в районе проведения боевой задачи.
Разведчик обращает внимание на то, что это классика операций для спецподразделений.
Он также добавил, что одним из ключевых факторов во время осуществления миссии была четкая координация между задействованными в штурме группами спецподразделения Тимура — "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, БДК, "Террор".
Как отметил "Линукс", каждая из указанных групп имела свою специфику работы.
Кроме того, разведчик рассказал о роли начальника ГУР МО Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова во время освобождения Волчанского агрегатного завода.
Как на самом деле освобождали Волчанский агрегатный завод
24 сентября ГУР официально подтвердило, что украинские разведчики успешно завершили сложную операцию, благодаря которой удалось полностью освободить территорию Волчанского агрегатного завода.
Более того, сообщалось, что они смогли ликвидировать российских оккупантов во всех зданиях предприятия.
Подразделения ГУР провели системную зачистку построек завода, постоянно вступая в контактные бои с российскими захватчиками в условиях плотной застройки. Иногда даже происходило рукопашное сражение.
Враг применял против украинских сил значительное количество артиллерии, ударных дронов-камикадзе, КАБов и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек".
Тем не менее, бойцам ГУР МОУ удалось вернуть завод под контроль ВСУ после зачистки всех 30 зданий объекта.
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