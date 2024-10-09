Буданов был с нами на ключевом этапе операции в Волчанске ― разведчик "Линукс"

Командир подразделения "Стугна" спецподразделения "Тимура" ГУР МО Украины с позывным "Линукс" раскрыл неизвестные ранее детали освобождения Волчанского агрегатного завода. Как оказалось, начальник военной разведки Кирилл Буданов принимал непосредственное участие в этой опасной операции.

Буданов руководил операцией в Волчанске на ключевом этапе

По словам “Линукса”, одним из самых главных этапов миссии стало незаметное для российских оккупантов накопление украинских сил и средств в районе проведения боевой задачи.

Разведчик обращает внимание на то, что это классика операций для спецподразделений.

Это сложная многоэтапная операция, к выполнению которой были привлечены большие силы: и беспилотных систем, и артиллерии, и личного состава, имеющего опыт зачистки подобных построек. Это была задача для нас, и мы ее выполнили полностью, — подчеркнул командир подразделения "Стугна". Поделиться

Он также добавил, что одним из ключевых факторов во время осуществления миссии была четкая координация между задействованными в штурме группами спецподразделения Тимура — "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, БДК, "Террор".

Как отметил "Линукс", каждая из указанных групп имела свою специфику работы.

Кроме того, разведчик рассказал о роли начальника ГУР МО Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова во время освобождения Волчанского агрегатного завода.

Ни для кого не секрет, что Кирилл Алексеевич Буданов часто непосредственно участвует в операциях. Конкретно в этой операции он был с нами в ключевой момент, на ключевом этапе. Несколько суток присутствовал, непосредственно руководил миссией. Безусловно, это поддерживает бойцов, дает им мотивацию, — подчеркнул "Линукс". Поделиться

Как на самом деле освобождали Волчанский агрегатный завод

24 сентября ГУР официально подтвердило, что украинские разведчики успешно завершили сложную операцию, благодаря которой удалось полностью освободить территорию Волчанского агрегатного завода.

Более того, сообщалось, что они смогли ликвидировать российских оккупантов во всех зданиях предприятия.

Подразделения ГУР провели системную зачистку построек завода, постоянно вступая в контактные бои с российскими захватчиками в условиях плотной застройки. Иногда даже происходило рукопашное сражение.

Что важно понимать, армия РФ превратила агрегатный завод в свою пропагандистскую “крепость”, задействуя в ее обороне наиболее мотивированные и профессиональные подразделения, среди которых были даже бойцы 45 бригады СПП воздушно-десантных войск (Кубинка, Москва). Поделиться

Враг применял против украинских сил значительное количество артиллерии, ударных дронов-камикадзе, КАБов и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек".