Россия ударила по Одесской области баллистикой ― погибли гражданские

Армия РФ атаковала Одесскую область баллистическими ракетами. Под удар врага попал двухэтажный дом. Согласно последним данным, погибли четыре человека, среди которых ребенок.

Атака РФ на Одесскую область 11 октября — что известно

О ситуации в регионе рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, в результате удара врага в Одесском районе произошло разрушение двухэтажного здания, где жили и работали гражданские.

Фото: facebook.com/DSNSODE

Под завалами оказались люди. Спасатели ГСЧС спасли четыре человека, еще три человека, к сожалению, под обломками здания погибли. Среди погибших — 43-летняя женщина, 22-летний парень и 16-летняя девушка. Еще одна женщина от полученных травм скончалась в больнице. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших… — написал Олег Кипер. Поделиться

Фото: facebook.com/DSNSODE

Кроме того, сообщается, что еще 10 гражданских получили ранения и травмы, девять пострадавших госпитализированы.

Также указано, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Фото: facebook.com/DSNSODE

Десяти людям была оказана психологическая помощь на месте. Правоохранительные органы фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесщины, — добавляет Кипер. Поделиться

Фото: facebook.com/DSNSODE

Атака дронов на Киев 11 октября — первые подробности

Ночью 11 октября ПВО уничтожило все беспилотники, которые российская армия запустила на Киев, в области продолжается боевая работа против остальных БПЛА.

Сегодня ночью российская армия пыталась поразить столицу Украины беспилотными летательными аппаратами. На Киев дроны заходили с разных направлений, — сообщают местные власти. Поделиться

Стоит отметить, что воздушная тревога в столице длилась более трех часов. Силами и средствами ПВО все вражеские БПЛА, угрожавшие столице, были обезврежены.