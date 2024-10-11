Россия ударила по Одесской области баллистикой ― погибли гражданские

Армия РФ атаковала Одесскую область баллистическими ракетами. Под удар врага попал двухэтажный дом. Согласно последним данным, погибли четыре человека, среди которых ребенок.
Главные тезисы
- Спасатели ГСЧС смогли спасти четыре человека.
- Еще 10 гражданских получили ранения в результате атаки врага на Одесскую область.
- Армия РФ устроила новую атаку дронов на Киев.
Атака РФ на Одесскую область 11 октября — что известно
О ситуации в регионе рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По его словам, в результате удара врага в Одесском районе произошло разрушение двухэтажного здания, где жили и работали гражданские.
Кроме того, сообщается, что еще 10 гражданских получили ранения и травмы, девять пострадавших госпитализированы.
Также указано, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии.
Атака дронов на Киев 11 октября — первые подробности
Ночью 11 октября ПВО уничтожило все беспилотники, которые российская армия запустила на Киев, в области продолжается боевая работа против остальных БПЛА.
Стоит отметить, что воздушная тревога в столице длилась более трех часов. Силами и средствами ПВО все вражеские БПЛА, угрожавшие столице, были обезврежены.
Информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Данные обновляются и уточняются.
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