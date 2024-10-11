Россия ударила по Одесской области баллистикой ― погибли гражданские
Категория
Украина
Дата публикации

Россия ударила по Одесской области баллистикой ― погибли гражданские

Олег Кипер / Одесская ОВА
Атака РФ на Одесскую область 11 октября - что известно
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Армия РФ атаковала Одесскую область баллистическими ракетами. Под удар врага попал двухэтажный дом. Согласно последним данным, погибли четыре человека, среди которых ребенок.

Главные тезисы

  • Спасатели ГСЧС смогли спасти четыре человека.
  • Еще 10 гражданских получили ранения в результате атаки врага на Одесскую область.
  • Армия РФ устроила новую атаку дронов на Киев.

Атака РФ на Одесскую область 11 октября — что известно

О ситуации в регионе рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, в результате удара врага в Одесском районе произошло разрушение двухэтажного здания, где жили и работали гражданские.

Фото: facebook.com/DSNSODE

Под завалами оказались люди. Спасатели ГСЧС спасли четыре человека, еще три человека, к сожалению, под обломками здания погибли. Среди погибших — 43-летняя женщина, 22-летний парень и 16-летняя девушка. Еще одна женщина от полученных травм скончалась в больнице. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших… — написал Олег Кипер.

Фото: facebook.com/DSNSODE

Кроме того, сообщается, что еще 10 гражданских получили ранения и травмы, девять пострадавших госпитализированы.

Также указано, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Фото: facebook.com/DSNSODE

Десяти людям была оказана психологическая помощь на месте. Правоохранительные органы фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесщины, — добавляет Кипер.

Фото: facebook.com/DSNSODE

Атака дронов на Киев 11 октября — первые подробности

Ночью 11 октября ПВО уничтожило все беспилотники, которые российская армия запустила на Киев, в области продолжается боевая работа против остальных БПЛА.

Сегодня ночью российская армия пыталась поразить столицу Украины беспилотными летательными аппаратами. На Киев дроны заходили с разных направлений, — сообщают местные власти.

Стоит отметить, что воздушная тревога в столице длилась более трех часов. Силами и средствами ПВО все вражеские БПЛА, угрожавшие столице, были обезврежены.

Информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Данные обновляются и уточняются.

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