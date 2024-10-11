Росія вдарила по Одещині балістикою ― загинули цивільні

Армія РФ атакувала Одеську область балістичними ракетами. Під удар ворога потрапив двоповерховий будинок. Згідно з останніми даними, загинуло четверо людей, серед яких дитина.
Головні тези:
- Рятувальники ДСНС змогли врятувати четверо людей.
- Ще 10 цивільних отримали поранення у результаті атаки ворога на Одеську область.
- Армія РФ влаштувала нову атаку дронів на Київ.
Атака РФ на Одеську область 11 жовтня — що відомо
Про ситуацію в регіоні розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, в результаті удару ворога в Одеському районі відбулося руйнування двоповерхової будівлі, де жили та працювали цивільні.
Окрім того, наголошується, що ще 10 цивільних отримали поранення та травми, девʼятеро постраждалих ушпиталено.
Також вказано, що четверо людей перебувають у важкому стані.
Атака дронів на Київ 11 жовтня — перші подробиці
Уночі 11 жовтня ППО знищила всі безпілотники, які російська армія запустила на Київ, в області ще триває бойова робота проти решти БпЛА.
Варто також зазначити, що повітряна тривога у столиці тривала понад три години. Силами та засобами ППО усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці, було знешкоджено.
Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.
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