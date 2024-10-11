Росія вдарила по Одещині балістикою ― загинули цивільні
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вдарила по Одещині балістикою ― загинули цивільні

Олег Кіпер / Одеська ОВА
атака РФ на Одеську область 11 жовтня

Армія РФ атакувала Одеську область балістичними ракетами. Під удар ворога потрапив двоповерховий будинок. Згідно з останніми даними, загинуло четверо людей, серед яких дитина.

Головні тези:

  • Рятувальники ДСНС змогли врятувати четверо людей.
  • Ще 10 цивільних отримали поранення у результаті атаки ворога на Одеську область.
  • Армія РФ влаштувала нову атаку дронів на Київ.

Атака РФ на Одеську область 11 жовтня — що відомо

Про ситуацію в регіоні розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, в результаті удару ворога в Одеському районі відбулося руйнування двоповерхової будівлі, де жили та працювали цивільні.

Фото: facebook.com/DSNSODE

Під завалами опинилися люди. Рятувальники ДСНС врятували четверо людей, ще троє людей, на жаль, під уламками будівлі загинули. Серед загиблих 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих… — написав Олег Кіпер.

Фото: facebook.com/DSNSODE

Окрім того, наголошується, що ще 10 цивільних отримали поранення та травми, девʼятеро постраждалих ушпиталено.

Також вказано, що четверо людей перебувають у важкому стані.

Фото: facebook.com/DSNSODE

Десятьом людям була надана психологічна допомога на місці. Правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини, — додає Кіпер.

Фото: facebook.com/DSNSODE

Атака дронів на Київ 11 жовтня  — перші подробиці

Уночі 11 жовтня ППО знищила всі безпілотники, які російська армія запустила на Київ, в області ще триває бойова робота проти решти БпЛА.

Сьогодні вночі російська армія намагалася вразити столицю України безпілотними літальним апаратами. На Київ дрони заходили з різних напрямків, — повідомляє місцева влада.

Варто також зазначити, що повітряна тривога у столиці тривала понад три години. Силами та засобами ППО усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці, було знешкоджено.

Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

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