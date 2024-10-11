Курська операція. Сирський заявив про ще одну перемогу України

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що країна-агресорка РФ перекинула близько 50 тисяч військових у Курську область, що призвело до послаблення її позицій на фронті в Україні.

Курська операція дає свої плоди

Олександр Сирський звернув увагу на те, що армія РФ перекинула ці сили з інших фронтів, де вони вели наступальні дії.

Ми знаємо, що на Курський напрямок було перекинуто близько 50 тисяч військових з інших напрямків. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

За словами Сирського, такі дії російських загарбників призвели до ослаблення ворожих угруповань на інших напрямках, зокрема в Запорізькій, Херсонській та Краматорській областях.

Це, звісно, полегшило нам умови для ведення оборонної операції, — наголосив головнокомандувач ЗСУ. Поширити

Чому Курська операція настільки важлива

За словами глави держави Володимира Зеленського, Курська операція значно допомогла і продовжує допомагати Україні стримувати просування армії РФ.

Окрім того, наголошується, що саме вона забезпечила Силам оборони один із найбільших внесків в обмінний фонд.

Також була доповідь щодо Курської операції. Два місяці наших військових дій у Курській області. І це дуже важливий етап війни. Те, що значно допомогло й надалі допомагає нашій державі. Українці довели, що можуть витискати війну в Росію. І за достатньої підтримки партнерів зможемо тиснути на Росію саме так, як потрібно, щоб у Росії відчували, що війна нічого їм не дасть. Володимир Зеленський Президент України

Президент також висловив вдячність усіх захисникам та захисницям — кожному підрозділу, які роблять усе, щоб поповнювати обмінний фонд для України.