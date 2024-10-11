Курська операція. Сирський заявив про ще одну перемогу України

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що країна-агресорка РФ перекинула близько 50 тисяч військових у Курську область, що призвело до послаблення її позицій на фронті в Україні.
Головні тези:
- Курська операція дає значний внесок в обмінний фонд для звільнення українців із полону.
- Президент України відзначив важливість операції та висловив вдячність захисникам і захисницям за їхню мужність і відданість.
- Курська операція стала важливим етапом війни, адже допомагає Україні тиснути на Росію.
Курська операція дає свої плоди
Олександр Сирський звернув увагу на те, що армія РФ перекинула ці сили з інших фронтів, де вони вели наступальні дії.
За словами Сирського, такі дії російських загарбників призвели до ослаблення ворожих угруповань на інших напрямках, зокрема в Запорізькій, Херсонській та Краматорській областях.
Чому Курська операція настільки важлива
За словами глави держави Володимира Зеленського, Курська операція значно допомогла і продовжує допомагати Україні стримувати просування армії РФ.
Окрім того, наголошується, що саме вона забезпечила Силам оборони один із найбільших внесків в обмінний фонд.
Президент також висловив вдячність усіх захисникам та захисницям — кожному підрозділу, які роблять усе, щоб поповнювати обмінний фонд для України.
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