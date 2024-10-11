Курська операція. Сирський заявив про ще одну перемогу України
Категорія
Україна
Дата публікації

Курська операція. Сирський заявив про ще одну перемогу України

Сирський
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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що країна-агресорка РФ перекинула близько 50 тисяч військових у Курську область, що призвело до послаблення її позицій на фронті в Україні.

Головні тези:

  • Курська операція дає значний внесок в обмінний фонд для звільнення українців із полону.
  • Президент України відзначив важливість операції та висловив вдячність захисникам і захисницям за їхню мужність і відданість.
  • Курська операція стала важливим етапом війни, адже допомагає Україні тиснути на Росію.

Курська операція дає свої плоди

Олександр Сирський звернув увагу на те, що армія РФ перекинула ці сили з інших фронтів, де вони вели наступальні дії.

Ми знаємо, що на Курський напрямок було перекинуто близько 50 тисяч військових з інших напрямків.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

За словами Сирського, такі дії російських загарбників призвели до ослаблення ворожих угруповань на інших напрямках, зокрема в Запорізькій, Херсонській та Краматорській областях.

Це, звісно, полегшило нам умови для ведення оборонної операції, — наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Чому Курська операція настільки важлива

За словами глави держави Володимира Зеленського, Курська операція значно допомогла і продовжує допомагати Україні стримувати просування армії РФ.

Окрім того, наголошується, що саме вона забезпечила Силам оборони один із найбільших внесків в обмінний фонд.

Також була доповідь щодо Курської операції. Два місяці наших військових дій у Курській області. І це дуже важливий етап війни. Те, що значно допомогло й надалі допомагає нашій державі. Українці довели, що можуть витискати війну в Росію. І за достатньої підтримки партнерів зможемо тиснути на Росію саме так, як потрібно, щоб у Росії відчували, що війна нічого їм не дасть.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент також висловив вдячність усіх захисникам та захисницям — кожному підрозділу, які роблять усе, щоб поповнювати обмінний фонд для України.

Наша Курська операція дала один із найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців із полону. Це важливо. Ми будемо тиснути на Росію ще сильніше, бо лише силою можна наблизити мир.

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