Курская операция. Зеленский указал на ключевой момент — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Курская операция. Зеленский указал на ключевой момент — видео

Владимир Зеленский
Курская операция продолжается – что известно
Read in English
Читати українською

По словам главы государства Владимира Зеленского, Силам обороны Украины, несмотря на сопротивление врага, удается сохранять необходимое давление на Россию на Курском направлении.

Главные тезисы

  • Во время Ставки обсуждалось производство оружия в Украине и снабжение армии дронами.
  • Одна из целей Курской операции – нанести превентивный удар России.
  • Украинские войска удачно обманули Путина и российское командование во время этой операции.

Курская операция продолжается — что известно

Владимир Зеленский рассказал, что заслушал длительный доклад главкома ВСУ Александра Сырского относительно развития событий на фронте, всех защитных операций, а также Курской операции.

Сейчас идет уже третий месяц боев в Курской области, и мы сохраняем необходимое давление на Россию на этом направлении. Подробно сегодня докладывал и руководитель ГУР Буданов — о процессах, происходящих в системе врага, и нашем влиянии на них. Также был доклад министра обороны Умерова о деталях сотрудничества с партнерами.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, глава государства рассказал о проведении Ставки.

В этот раз в центре переговоров было производство оружия в Украине, потребности армии и снабжение дронами.

Более того, украинский лидер объявил о результатах санкционной работы.

Так, 8 октября были введены в действие два новых пакета санкций.

Относительно тех, кто предал Украину, также в отношении военного производства в России — тех юридических и физических лиц, работающих на террор. И наши, украинские, санкции, наше давление на врага мы будем и дальше делать синхронным со всеми в мире, кто так же, как и украинцы, хочет настоящего мира.

В чем заключается одна из главных целей Курской операции

По мнению полковника запаса, экс-спикера Генерального штаба ВСУ Владислава Селезнева, Курский прорыв стал важной победой для Украины.

Он также отметил, что Курская операция — превентивный удар, который удалось нанести Украине, прогнозируя, что россияне после повторного вторжения в Харьковскую область в мае 2024 года попытаются захватить Сумскую и Черниговскую.

Более того, указано, что эта операция была своеобразной информационной игрой, во время которой ВСУ смогли обхитрить Путина и все российское командование.

В первую очередь, речь идет о том, что украинские воины смогли передислоцировать значительные силы и средства в Сумскую область под предлогом укрепления обороны.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Эксперт описал возможные сценарии контрнаступления Украины в 2025 году
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как и зачем ФСБ охотится за украинскими детьми — расследование
Как и зачем ФСБ охотится за украинскими детьми — расследование
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Если вас убьют. Что известно о тайных переговорах Зеленского и Харрис
Зеленский и Харрис

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?