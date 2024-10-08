Курская операция. Зеленский указал на ключевой момент — видео

По словам главы государства Владимира Зеленского, Силам обороны Украины, несмотря на сопротивление врага, удается сохранять необходимое давление на Россию на Курском направлении.
Главные тезисы
- Во время Ставки обсуждалось производство оружия в Украине и снабжение армии дронами.
- Одна из целей Курской операции – нанести превентивный удар России.
- Украинские войска удачно обманули Путина и российское командование во время этой операции.
Курская операция продолжается — что известно
Владимир Зеленский рассказал, что заслушал длительный доклад главкома ВСУ Александра Сырского относительно развития событий на фронте, всех защитных операций, а также Курской операции.
Кроме того, глава государства рассказал о проведении Ставки.
В этот раз в центре переговоров было производство оружия в Украине, потребности армии и снабжение дронами.
Более того, украинский лидер объявил о результатах санкционной работы.
Так, 8 октября были введены в действие два новых пакета санкций.
В чем заключается одна из главных целей Курской операции
По мнению полковника запаса, экс-спикера Генерального штаба ВСУ Владислава Селезнева, Курский прорыв стал важной победой для Украины.
Он также отметил, что Курская операция — превентивный удар, который удалось нанести Украине, прогнозируя, что россияне после повторного вторжения в Харьковскую область в мае 2024 года попытаются захватить Сумскую и Черниговскую.
Более того, указано, что эта операция была своеобразной информационной игрой, во время которой ВСУ смогли обхитрить Путина и все российское командование.
В первую очередь, речь идет о том, что украинские воины смогли передислоцировать значительные силы и средства в Сумскую область под предлогом укрепления обороны.
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