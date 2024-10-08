Курская операция. Зеленский указал на ключевой момент — видео

По словам главы государства Владимира Зеленского, Силам обороны Украины, несмотря на сопротивление врага, удается сохранять необходимое давление на Россию на Курском направлении.

Курская операция продолжается — что известно

Владимир Зеленский рассказал, что заслушал длительный доклад главкома ВСУ Александра Сырского относительно развития событий на фронте, всех защитных операций, а также Курской операции.

Сейчас идет уже третий месяц боев в Курской области, и мы сохраняем необходимое давление на Россию на этом направлении. Подробно сегодня докладывал и руководитель ГУР Буданов — о процессах, происходящих в системе врага, и нашем влиянии на них. Также был доклад министра обороны Умерова о деталях сотрудничества с партнерами. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, глава государства рассказал о проведении Ставки.

В этот раз в центре переговоров было производство оружия в Украине, потребности армии и снабжение дронами.

Более того, украинский лидер объявил о результатах санкционной работы.

Так, 8 октября были введены в действие два новых пакета санкций.

Относительно тех, кто предал Украину, также в отношении военного производства в России — тех юридических и физических лиц, работающих на террор. И наши, украинские, санкции, наше давление на врага мы будем и дальше делать синхронным со всеми в мире, кто так же, как и украинцы, хочет настоящего мира. Поделиться

В чем заключается одна из главных целей Курской операции

По мнению полковника запаса, экс-спикера Генерального штаба ВСУ Владислава Селезнева, Курский прорыв стал важной победой для Украины.

Он также отметил, что Курская операция — превентивный удар, который удалось нанести Украине, прогнозируя, что россияне после повторного вторжения в Харьковскую область в мае 2024 года попытаются захватить Сумскую и Черниговскую.

Более того, указано, что эта операция была своеобразной информационной игрой, во время которой ВСУ смогли обхитрить Путина и все российское командование.