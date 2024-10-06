Эксперт описал возможные сценарии контрнаступления Украины в 2025 году

Как считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, в следующем году украинские воины могут провести контрнаступление по двум разным сценариям.

Первый возможный сценарий контрнаступления ВСУ

Эксперт озвучил предположение, что новое контрнаступление может начаться в 2025 году, если Украина получит достаточно западной техники и разрешение на удары вглубь РФ.

Однако если союзники не отважятся на важные решения, то, возможно, все перейдет в режим позиционной войны с угрозой ее замораживания в определенный период времени.

Мусиенко питает надежду, что в этот раз украинское командование не повторит ошибку 2023 года.

Что важно понимать, тогда украинские силы начали контратаки на нескольких участках, использовав при этом все имеющиеся резервы.

По словам аналитика, такой сценарий можно назвать "либо пан, либо пропал".

Что касается второго сценария контрнаступления, то речь может идти о попытке улучшить тактическое положение Сил обороны Украины.

Оно закончится продвижением наших войск на несколько километров вглубь вражеской территории на нескольких направлениях. Можем продвинуться в глубину на десятки километров и освободить территории, но при этом риски также очень велики: а что если не удастся? — отметил Мусиенко. Поделиться

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1250 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 8919 (+3) ед;

боевых бронированных машин — 17679 (+21) ед;

артиллерийских систем — 19092 (+55) ед;

РСЗО — 1216 ед.;

средства ПВО — 970 ед;

самолетов — 368 ед.;

вертолетов — 328 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 16578 (+49) ед;

крылатые ракеты — 2613 ед.;

корабли/катера — 28 ед;

подводные лодки — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 26006 (+101) ед;

специальная техника — 3363 (+19) ед.