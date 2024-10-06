2 месяца Курской операции. Как Украина обхитрила команду Путина

Полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев обращает внимание на то, что уже два месяца Силы обороны Украины контролируют часть российской территории в Курской области.
Главные тезисы
- Курская операция стала стратегическим прорывом для Украины, показав, что она готова к рискованным действиям.
- НАТО называет Курскую операцию мощным контрнаступлением и стратегической дилеммой для России.
- Украинские войска нашли ключ к взлому обороны россиян.
Украина была вынуждена начать Курскую операцию
Как считает полковник запаса, прорыв украинских воинов на Курщину — превентивный удар, который удалось нанести Украине, предполагая, что россияне после повторного вторжения в Харьковскую область в мае 2024 года попытаются захватить Сумскую и Черниговскую.
Владислав Селезнев также обратил внимание на то, что Курская операция была своеобразной информационной игрой, во время которой ВСУ смогли обхитрить Путина и все российское командование.
Украинским воинам удалось передислоцировать значительные силы и средства в Сумскую область под предлогом укрепления обороны.
Более того, сам факт того, что украинские воины до сих пор удерживают российскую территорию, раскрывает тотальную ложь российской пропаганды и чиновников.
На этом фоне все поняли, что армия РФ оборудовала мощные инженерные фортификации на своей земле, но они не сработали.
Как в НАТО комментируют Курскую операцию
На развитие событий недавно отреагировал глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр.
Он обратил внимание на то, что Курская операция — это отличный пример мощного контрнаступления, проведенного Силами обороны Украины.
Как отметил Бауэр, если смотреть на стратегическом уровне, Украина создает для России стратегическую дилемму.
Киев показал, что Путин не может защитить свою страну и это увидели не только россияне, но и весь мир.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-