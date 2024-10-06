2 месяца Курской операции. Как Украина обхитрила команду Путина

Полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев обращает внимание на то, что уже два месяца Силы обороны Украины контролируют часть российской территории в Курской области.

Украина была вынуждена начать Курскую операцию

Как считает полковник запаса, прорыв украинских воинов на Курщину — превентивный удар, который удалось нанести Украине, предполагая, что россияне после повторного вторжения в Харьковскую область в мае 2024 года попытаются захватить Сумскую и Черниговскую.

Владислав Селезнев также обратил внимание на то, что Курская операция была своеобразной информационной игрой, во время которой ВСУ смогли обхитрить Путина и все российское командование.

Украинским воинам удалось передислоцировать значительные силы и средства в Сумскую область под предлогом укрепления обороны.

Генштаб ВС РФ попал в ловушку, потеряв бдительность и понимание ситуации, — подчеркнул Селезнев. Поделиться

Более того, сам факт того, что украинские воины до сих пор удерживают российскую территорию, раскрывает тотальную ложь российской пропаганды и чиновников.

На этом фоне все поняли, что армия РФ оборудовала мощные инженерные фортификации на своей земле, но они не сработали.

Опровергается бред российских чиновников о выделении колоссальных ресурсов на пограничные фортификации. Но возможен и другой вариант — украинские войска нашли ключ к взлому обороны, — отмечает полковник запаса. Поделиться

Как в НАТО комментируют Курскую операцию

На развитие событий недавно отреагировал глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр.

Он обратил внимание на то, что Курская операция — это отличный пример мощного контрнаступления, проведенного Силами обороны Украины.

Впервые с 1941 года иностранное государство оказалось на российской земле! Это стратегическая проблема для России. И это также создает операционные проблемы для России из-за логистических линий, проходящих через Курск, — подчеркнул топвоенный НАТО. Поделиться

Как отметил Бауэр, если смотреть на стратегическом уровне, Украина создает для России стратегическую дилемму.